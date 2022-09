Julia Roberts y George Clooney protagonizan la nueva comedia romántica “Pasaje al paraíso”

George Clooney y Julia Roberts se reúnen en la pantalla grande interpretando a los exesposos David y Georgia

Santa Cruz de la Sierra.- Los artistas galardonados con el Premio de la Academia George Clooney y Julia Roberts se reúnen en la pantalla grande interpretando a los exesposos David y Georgia, quienes se encuentran en una misión compartida para evitar que su enamorada hija cometa el mismo error que ellos, tiempo atrás, en Pasaje al Paraíso, una comedia romántica sobre la dulce sorpresa de las segundas oportunidades.

Pasaje al Paraíso la coprotagonizan Kaitlyn Dever (Booksmart) en el papel de Lily, la hija de David y Georgia; Billie Lourd (Booksmart) es Wren, la mejor amiga de Lily; Maxime Bouttier interpreta al nuevo novio de Lily (Meet Me After Sunset); y Lucas Bravo es el joven novio de Georgia (Mrs. Harris Goes to Paris).

“La historia se centra en una pareja divorciada desde hace mucho tiempo que, en el proceso de intentar evitar que su hija se case de forma impulsiva, descubre que la chispa que encendió su propia relación décadas atrás puede no estar completamente apagada después de todo”, comenta Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, añadiendo que esta comedia romántica de 104 minutos se filmó en locaciones de Queensland, Australia, con la ayuda de incentivos del gobierno federal australiano, como parte de una estrategia de atracción a la producción de cine en Queensland.

Dirigida por Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again; escritor de las películas de la serie Best Exotic Marigold Hotel) y con un guion que escribió en conjunto con Daniel Pipski (coproductor ejecutivo de A Teacher). Sus productores ejecutivos son George Clooney, Grant Heslov, Julia Roberts, Lisa Roberts Gillan, Marisa Yeres Gill, Amelia Granger, Sarah-Jane Robinson, Sam Thompson y Jennifer Cornwell.

La distribuidora Andes Films, en colaboración con los cines Sky Box en Cochabamba y Cinemark en Santa Cruz de la Sierra, organizaron las avants premieres de la esperada película donde Clooney y Roberts nuevamente harán de expareja a más de 20 años de su primera aparición juntos en “La gran estafa: Ocean´s Eleven”, la cinta de acción y comedia dirigida por Steven Soderbergh en 2001.