Suárez: La demanda por el censo en 2023 “no es un capítulo cerrado”

El asesor de gestión institucional de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, aclaró que la demanda por un censo en 2023 “no es un capítulo cerrado” porque persiste la necesidad que el proceso se haga de manera oportuna.

“Este es un capítulo que no está cerrado y se va a cerrar cuando el Gobierno establezca que el censo se va a llevar adelante el 2023. Es una demanda que no podemos negociar y no es un capricho, apuntó la autoridad en una entrevista con Influyentes de EL DEBER-Radio.

El Gobierno informó el martes que el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer la fecha específica del censo entre enero y marzo de 2024 con la perspectiva de realizarlo hasta junio de ese año, tal como establece el Decreto 4760 del 13 de julio de este año.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, realizó una gira nacional con el INE para socializar el cronograma de actividades del censo con la perspectiva de definir la fecha hasta finales de agosto de este año. Eso sí, varias regiones apoyaron que el censo se haga en 2024.

Suárez rechazó esa fecha. “El censo se tiene que llevar en 2023 y no es un capricho. Es necesario que recuperemos la confianza en el Gobierno para poder distribuir los recursos a tiempo y acudamos a las elecciones en 2025 con una geografía electoral actualizada, es decir, con circunscripciones que reflejen la población que tienen y que no estén vacías. Está la duda sobre la representación del área rural” señaló la autoridad.

Tras la reunión del Gobierno con la institucional cruceña, el 15 de agosto, el gobernador Luis Fernando Camacho informó que la fecha del censo no estaba cerrada y que se iban a tomar en cuenta las propuestas de censo para 2023, presentada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

Hasta ese entonces, La Paz también había entregado un cronograma tentativo. Sin embargo, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, desechó ambas propuestas porque incumplirían estándares internacionales.

“Hemos realizado 10 reuniones, estamos cumpliendo los compromisos, se ha socializado el cronograma, no hemos tenido ninguna propuesta seria o que cumpla parámetros internacionales”, dijo la autoridad en rueda de prensa.

Cusicanqui estaba acompañado de los dirigentes el Pacto de Unidad, quienes apoyaron el cronograma censal del Gobierno y, según dijo, “el trabajo de despolitización”.

Mientras tanto, Santa Cruz prepara un cabildo para el 30 de septiembre y busca alianzas departamentales para luchar por el censo en 2023.