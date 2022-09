Viceministro: San Matías no será un territorio donde criminales quieran sembrar miedo

Reportaron el arresto presuntamente de tres personas durante los operativos en San Matías y la localidad de Ascensión de la Frontera.

Fuente: ANF

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y Contra el Narcotráfico de Santa Cruz realizan intensos operativos para dar con los autores de cuatro asesinatos en el municipio de San Matías. Reportan personas arrestadas. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas dijo que ese municipio no será un territorio donde criminales siembren miedo.

Fiscales y 170 efectivos se trasladaron a esa región fronteriza con el Brasil con el objetivo de investigar los hechos de sangre sucedidos entre el viernes y el fin de semana.

Según la red Unitel tres personas fueron arrestadas este martes en el marco de los operativos que se ejecutan en el municipio de San Matías y la localidad de Ascensión de la Frontera. La Policía aún no dio ningún informe.

El viceministro Defensa Social y Sustancias Controladas, Freddy Mamani, informó a través de su Facebook que se trasladó a la zona con fiscales y 170 efectivos para “esclarecer los hechos registrados en los últimos días”.

Las fuerzas policiales se movilizan para dar con los autores del asesinato de Wieslin Ferreira, quien fue victimado y calcinado en inmediaciones de la carretera al Tuna, informó la autoridad.

El 10 de septiembre, Ferreira Flores (19 años), fue hallado muerto, descuartizado y calcinado en una propiedad cercana a la comunidad de Ascensión de la Frontera. En este caso, la víctima estaba reportada como desaparecida desde el miércoles 7 de septiembre.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) no descartó que el macabro asesinato se trate de un posible ajuste de cuentas por supuestas actividades ilícitas, según reportó el portal Clave 300.

María Magdalena Flores, madre de la víctima, reveló que desde hace tiempo ella y sus hijos reciben amenazas de muerte, pero por temor no denunciaron a las autoridades.

El fin de semana (11 de septiembre) se registraron tres muertes en diferentes circunstancias. El primer hecho ocurrió en horas de la mañana, la víctima que respondía al nombre de Rosauro Maturana Ramos fue abatido a disparos por sicarios frente a una carnicería.

Pero siguieron los hechos de sangre, en horas de la noche del mismo día, José David Shriqui Rapp y Fabiano de Souza fueron acribillados por sujetos que ahora están prófugos. El primero es hijo de un exalcalde de Trinidad y el segundo es de nacionalidad brasileña.

Mamani manifestó que “estos hechos no quedarán impunes y queremos mandar un mensaje claro y conciso a los criminales que se encuentran escondidos. No descansaremos hasta encontrarlos y castigarlos con todo el peso de la ley, San Matías no será un territorio donde criminales quieran sembrar miedo”.

Acotó que trabajarán “día y noche hasta restablecer el orden de este municipio, ese es nuestro objetivo”.

La inseguridad es preocupante en ese municipio por la violencia que generan los grupos armados. En lo que va del año, al menos se registraron nueve atentados con armas de fuego donde siete personas murieron acribilladas, según un recuento que hizo la ANF.

En los nueve atentados se reportó la muerte de tres ciudadanos brasileños. En todos esos hechos delictivos, la Policía no descartó un ajuste de cuentas o narcotráfico.