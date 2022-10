Arrestan a 22 personas por tráfico de migrantes en Guatemala

En Guatemala, 22 personas, entre ellos siete policías, fueron arrestadas esta semana, señalada de operar en una red de criminal de tráfico de migrantes en su ruta hacia Estados Unidos.

Por: Angélica Pérez | RFI con AFP

Migrantes llegan a México tras cruzar el río Suchiate que separa México con Guatemala. 4 de octubre de 2022. AP – Marco Ugarte

En Guatemala, 22 personas, entre ellos siete policías, fueron arrestadas esta semana, señalada de operar en una red de criminal de tráfico de migrantes en su ruta hacia Estados Unidos. El grupo recibía a personas provenientes de diferentes países en puntos fronterizos entre Guatemala, Salvador y Honduras y, luego, los trasladaba a la frontera con México.

El Ministerio Público de Guatemala indicó que el operativo que llevó a la deteción de 22 personas por tráfico de personas el lunes 24 de octubre, tuvo apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), adscrita a la embajada de Estados Unidos en el país.

Raúl Berríos, representante del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, ente oficial encargado de coordinar y supervisar a las entidades públicas que brindan atención a los migrantes guatemaltecos, calificó de “avances significativos” “para desarticular estas bandas que promueven una migración irregular». “Ha habido violaciones, secuestros, extorsión, trata”, recuerda Berríos, entrevistado por Angélica Pérez, de RFI.

El oficial guatemalteco aclaró la postura del Estado guatemalteco en materia de migración: “Migrar es un derecho humano. Sin embargo, como Estado tenemos un pacto ratificado, por lo cual como Estado tenemos que promover una migración ordenada segura y regular para evitar esos riesgos y vulnerabilidades”. “Una caravana no es ordenada, no es regular y no es segura”, precisó.

Raúl Berríos, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

Berríos asegura que Guatemala promueve “el desarrollo en las comunidades de origen para que este sea un clima positivo y atractivo para el sector empresarial y con esto genere fuentes de empleo”.

Además de los guatemaltecos que emigran, el país también es receptor de una ola creciente de inmigrantes. Caravanas de hondureños, haitianos, africanos, colombianos, venezolanos y chinos que viene de América del Sur. Recientemente, EE.UU. decidió la expulsión inmediata de estos migrantes que entren a su territorio por vía terrestre y solo aprobó la recepción por visa de trabajo de 24.000 venezolanos que llegan por aire.

En las últimas semanas, las autoridades guatemaltecas aumentaron los controles por carreteras tras un incremento de la migración irregular, sobre todo de venezolanos que carecen de una visa de entrada.

A mediados de octubre, una veintena de migrantes de Venezuela decidieron regresar vía aérea a su país desde Guatemala después de la nueva orden de Estados Unidos de expulsar a los venezolanos que lleguen ilegalmente desde México.