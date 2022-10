“El chofer ha partido borracho de Oruro”, denuncian pasajeros del bus que chocó y que dejó 2 muertos y 23 heridos

La mujer relató que el ayudante no conocía la ruta y que su esposo que lo guió hasta llegar al municipio cochabambino de Sacaba. Sin embargo, cuando pensaron que el ayudante se haría cargo del resto del resto del viaje, el conductor ebrio regresó a la cabina.

“Hasta Sacaba mi esposo le ha guiado y de ahí él (haciendo referencia al ayudante) iba llevar, pero este desgraciado borracho había vuelto entrar a la cabina y ha llevado él”, contó la mujer entre lágrimas.

El esposo de la pasajera y su hija resultaron gravemente heridos. Denunció que el dueño del bus no se hace cargo de los gastos médicos.

“El chofer no nos ha hecho caso. Estaba borracho. Ahora el dueño no nos quiere dar nada. No quiere colaborar, se altera”, contó .

Cuando los pasajeros se dieron cuenta que Carrasco tomó nuevamente el volante, le pidieron que se detenga, pero éste no hizo caso a los gritos desesperados.