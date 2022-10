Grupos de choque atacan a periodistas, roban celular y fracturan la nariz a un camarógrafo

La periodista Gabriela Linares y su camarógrafo Fernando Ruíz, que pertenecen a la red Gigavisión, no solo fueron golpeados sino también sufrieron el robo y destrozo de sus equipos de trabajo, incluso hasta el conductor que lo transportaba fue atacado.

«Estábamos parqueados, un grupo vino a vernos y quisieron sacar la cámara porque estábamos grabando . Entre cuatro a cinco mujeres me quisieron quitar el celular porque yo los grababa , pero después se vinieron como unas 40 personas más», recuerda Linares.

No conformes con ello, la turba ingresó al vehículo y rebatió todo a su paso, lograron agarrar un celular y se lo robaron, mientras tanto, otras personas también trataron de despojarle el celular de la periodista, y tras el forcejeo, un hombre se lo arrebató y lanzó al piso y otras personas lo pisotearon tres veces hasta dejarlo partido.

El grupo de choque estaba con una maquinaria pesada, prestos a desbloquear los puntos cercados en la zona, y pese al movimiento del grupo, denuncian que no había presencia policial.

Guider Arancibia y Juan Carlos Torrejón, fueron increpados por el grupo de choque, que buscaba evitar que los graben y le exigían no solo la presentación de sus credenciales sino que querían arrebatarle sus herramientas de trabajo.

«Es una pena que la prensa sea de esa manera sea maltratada, les han quitado su teléfono , es lamentable, atacaron a la prensa en la zona de los lotes», reclamaba uno de los vecinos de la zona reprochando el actuar del grupo de choque que no apoya el paro indefinido.

Sin embargo, no solo los periodistas no se libraron de las agresiones, sino también transeúntes y otros vecinos que grababan para identificar a los grupos de choque, que no solo circulaba con maquinarias, sino en algunas camionetas y generaban violencia a su paso.