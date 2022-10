Jhonny dice que entregó en manos de Arce su propuesta para realizar el Censo el 2023

Manifestó que “uno de los artículos habla de que se lleve adelante la realización del Censo en 2023, y si por fuerza mayor o caso fortuito se pudiera modificar, que sea una comisión técnica la que defina, no solo con la participación del INE, sino con técnico especializados de las universidades y de los gobiernos municipales”.

La autoridad edil asegura que durante el encuentro por el Censo, exigió que se deje de lado las “pulseta políticas” y se busque una solución.

“Es una pulseta política que no nos hace nada bien, está sufriendo el pueblo, ven la ciudad llena de basura, las trancas por todo lado, y no solo el impacto en la economía local, sino que ya tiene sus repercusiones a nivel nacional, esto obviamente no puede seguir así. Aquí no hay que buscar quien gana quien pierde”, indicó.

El alcalde cruceño además, pidió al Comité Interinstitucional y al Gobierno ceder y buscar soluciones, ya que todos quieren que se realice el Censo.

“Aquí todos tenemos que bajar la guardia y empezar a abrir las calles, despejar todas las carreteras. Santa Cruz tiene más de 2 millones de habitantes, más de un millón son de Cochabamba, Oruro, Potosí, son los mismos bolivianos, nos estamos autoflagelando nosotros, yo llamo a la reflexión de verdad”, dijo.

Fernández agregó que otras de las propuestas que se sugirió es que se “quede abierta la fecha, que no se fije 2023 ni 2024”, sin embargo, lo que se pidió por unanimidad fue que los recursos sean entregados máximo hasta octubre de 2024.