Rector de la UCB en alusión al “golpe”: La democracia está amenazada por la imposición de una narrativa absurda

Fuente: Página Siete

El rector dijo que, si bien hoy se tiene un sistema democrático formalmente constituido, pero la libertad está amenazada, porque faltan las convicciones, valores y principios básicos que hacen a un sistema democrático.

“La democracia es un gran sistema que se falsea, se convierte en pura formalidad, cuando no se respeta al diferente, cuando no tenemos una justicia independiente del poder político, cuando no tenemos libertad de expresión, cuando no se respeta el voto ciudadano cometiendo fraude. Cuando se impone la mayoría a la minoría no hay salud democrática, no hay libertad”, manifestó.

Por esa razón, indicó que el compromiso de la universidad con el país es investigar la historia con rigor y con la verdad, educando en los valores democráticos, en el respeto y la tolerancia.

A tiempo de recordar los 40 años de la recuperación de la democracia en Bolivia, también pidió no dejar en el olvido ese acontecimiento y las contribuciones históricas que permitieron la restauración del sistema democrático en Bolivia.

“No debemos olvidar, porque el olvido provoca inconsciencia y soñolencia respecto a los que estamos viviendo hoy”, indicó.

Anteriormente, el sacerdote José Fuentes Cano, en su calidad de secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), participó de los encuentros, realizados en la UCB, en 2019, acompañando a los obispos en esos encuentros de diálogo; ratificó la posición de la Iglesia de que no se gestó ningún “golpe de Estado” y que el MAS representado en Adriana Salvatierra y Susana Rivero fueron parte de un acuerdo.

Recordó que en esas reuniones se buscaron las soluciones más ajustadas a la Constitución.

“El plan B que yo recuerdo aquí es que la Asamblea Plurinacional eligiese a cualquier candidato que se presentase, pero esa solución fue desechada, precisamente como poco constitucional. Todos vieron en esta mesa que la solución más ajustada a la Constitución era la solución de Jeanine Añez y desde esta mesa se la llamó por teléfono y doy testimonio que a ella le sorprendió la llamada, y que ella se mostró dispuesta a hacer lo que se le pudiese para el bien del país, para la pacificación del país”, sostuvo Fuentes en una entrevista con Página Siete, en mayo de 2021.

(*) En una versión anterior, se atribuyó por error al embajador de Alemania, José Schulz. Pedimos disculpas al embajador y a nuestros lectores.