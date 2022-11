Diputado Gutiérrez pide a Arce encabezar diálogo sin ministros que no deciden y sin vocero que miente

El diputado José Carlos Gutiérrez, jefe de la Bancada de Creemos, solicitó al presidente Luis Arce encabezar el diálogo con Santa Cruz que cumple 10 días paro cívico por un censo en 2023, pero sin ministros que no deciden y sin vocero que miente y son intransigentes.

Fuente: Prensa Creemos

“El presidente Arce, con todo respeto, debe saber que debe encabezar el diálogo, ya no queremos ministros que no deciden. El presidente (que) se siente y que no interfieran aquellos que están condicionando la posibilidad de diálogo. Que sea el presidente que encabece el diálogo”, afirmó el diputado Gutiérrez.

El diputado Gutiérrez realizó esa declaración ante la postura del vocero presidencial, Jorge Richter, quien dijo que “el Comité Interinstitucional (debe comprometerse) a levantar el paro y que nosotros podamos hacer todas las gestiones ante movimientos sociales para que los mismos puedan retirarse”.

“Hemos visto a un vocero intransigente, una ministra de la Presidencia reactiva; además, provocadora, en la primera posibilidad de diálogo que existió, (lo que hizo fue) descalificar las propuestas de la universidad y lleva la reunión a Cochabamba, cuando antes estaban estableciendo y abogaban por una cuestión técnica”, sostuvo el diputado Gutiérrez.

En ese sentido, el legislador señaló que el vocero “es el primero que interrumpe la posibilidad de un diálogo” al condicionar que Santa Cruz levante el paro. “Si hay un diálogo sincero, de verdad, debe haber la posibilidad primero de la apertura por el que demanda y Santa Cruz está demandando un nuevo decreto, demanda del cabildo, y esta se mantenga intacto en el mandato”, manifestó.

El legislador explicó que no se puede levantar el paro indefinido ya que es decisión del cabildo en el que participaron 1,5 millones de cruceños. “No se puede exponer a las autoridades, a que nuestras autoridades sean crucificadas el día de mañana por la población, que está resistiendo 11 días, es una resistencia increíble”, expresó el diputado Gutiérrez.