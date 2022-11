Exhaustos por un vuelo demorado por tres horas, pasajeros reclaman por servicio de BOA

El hombre además evidenció que los viajeros se encontraban esperando en el avión, aproximadamente durante una hora, sofocados por las altas temperaturas, sin que se asuman acciones respecto al retraso del vuelo.

“Más tiempo no aguantamos aquí, no es cómodo estar como estamos, no nos sentimos bien. Que tomen una decisión, que nos saquen cuando esta payasada esté reparada, pero no nos pueden tener aquí con un vasito de agua. Sáquennos de aquí, ya nadie está contento, esto ya es demasiado y no es contra ti, es contra la compañía”, expresó al personal de tripulación.