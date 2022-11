Exviceministro de Arce llama “peones idiotas” a exministros de Evo y es eliminado de grupos del MAS

“Desde hace un tiempo por instrucciones del Jefazo “comandante desertor” nació el “sindicato de ex ministros” (los ex) que NO tienen base social, nunca la tuvieron y jamás la tendrán. Inmerecidamente ocuparon los cargos ya sea por puro oportunismo o por ‘dedazo’; ¡nunca fueron orgánicos!”, sostiene el excolaborador del presidente Luis Arce.