Jerjes Justiniano: «El federalismo no soluciona nada»

Santa Cruz se acerca a cumplir un mes de paro cívico por el Censo.

Video: Que No Me Pierda

eju.tv

Para el abogado y analista, Jerjes Justiniano, el federalismo no es una solución, «Yo no estoy de acuerdo con el federalismo, el federalismo no soluciona nada es una forma de gobernar, nada más, acá hay que cambiar la concepción de Estado» enfatizó.

En su criterio la pregunta más importante del cabildo que se vivió en Santa Cruz, es la segunda, ya que le está planteando al país una moderna concepción del Estado. Además indicó que con todo este movimiento Santa Cruz asumió un liderazgo político a nivel nacional por la lucha por el Censo.

Recordó además que Santa Cruz era una República independiente cuando Bolivia aún no existía.

Para Reymi Ferreira, hay movimientos en el país que no representan algo significativo, por lo tanto, es difícil que esto se convierta en un movimiento nacional, «en algunos el chip que tenían era repetir lo del 2019, por eso la creencia, la confianza de que se iba a ir hasta las últimas consecuencias, y que podían hacer lo que querían».

Además recalcó que terminaron aceptando que la fecha en la que se hace no es lo importante, sino, desde cuándo se redistribuye.