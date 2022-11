Khaby Lame, el joven de 21 años que se convirtió en la estrella más seguida en TikTok en el mundo sin decir una sola palabra

Cuando una puerta se cierra

Pese a contar solo con su modesto teléfono celular y no tener un trípode para sostenerlo ni lámparas para mejorar la iluminación, Lame consiguió la fórmula que lo ha convertido en una celebridad global : tomar otras grabaciones sobre trucos para enfrentar problemas cotidianos que se han hecho virales, porque no tienen sentido y son inútiles, y responder aportando soluciones sencillas.

Más que mil palabras

«El hecho de que no hable implica que no hay barreras de por medio y no es controversial. No hay razón por la cual no puedas ver su contenido«, declaró a la BBC.