La suspensión del torneo Clausura es un hecho

El presidente de la FBF, Fernando Costa, en su encuentro con los medios de comunicación confirmó que la suspensión del torneo es el único camino que le queda a la División Profesional para no tener mayores problemas en lo que resta del año.

El torneo está paralizado por el paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, lo que ha originado que el Clausura no culmine como estaba previsto. En todo este tiempo, la dirigencia estaba pendiente de una solución al conflicto social, pero como no sucedió así, ya no tiene espacio para programar los partidos.

Además, los jugadores ya están reclamando a los diferentes clubes por esta situación y se ha planteado una situación que ha causado innumerables problemas al fútbol profesional.

No hubo ninguna novedad en el mensaje presidencial de Luis Arce Catacora en torno al problema social, por lo tanto, no queda otra que tomar resoluciones este martes, a las 9:00, en una reunión de Consejo de la División Profesional. “Las posibilidades de suspender el torneo son demasiado serias, mañana definiremos lo que haremos”, agregó Costa.

“Hemos hecho hasta lo imposible para que el fútbol continúe, es algo que no podemos manejar, esperemos la posición de los 16 clubes, los tiempos ya no nos dan”, acotó. Se hará la gestión ante la Conmebol, según Costa, para reducir cualquier posibilidad de sanción hacia el fútbol nacional.