Lula da Silva: la romántica historia de amor entre el presidente electo de Brasil y Janja, su tercera esposa y próxima primera dama

Los dos aún no estaban casados, pero Janja figuraba como «familia» en la lista de personas autorizadas a visitar a Lula mientras estaba preso. Y ella iba todos los días, contó Lula después.

«Ella vivía en Curitiba y me llevaba un poco de comida todas las noches. No me dejaba mandar mi ropa a lavar, la quería lavar en su casa», dijo el expresidente en una entrevista en 2021.