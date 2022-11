Marco Etcheverry, el embajador boliviano en Catar

La ilusión acabó en una gran desilusión porque el Diablo, la mayor esperanza del cuadro nacional en aquel momento, fue expulsado apenas seis minutos más tarde por un encontronazo con Lothar Matheaus, con quien seguramente se encontrará en el estadio Al-Bayt el próximo domingo al mediodía porque con el tiempo el capitán de la “Mannschaft” se convirtió una de las glorias fútbol mundial.

Marco se siente “orgulloso de que la Federación Boliviana de Fútbol y la FIFA me tengan como imagen del fútbol boliviano”, y expresa su felicidad por representar al país en eventos internacionales. Se emociona “cada vez que me presentan en el exterior y dicen “el boliviano” Marco Etcheverry”. “Cuando el presidente George Busch me invitó a la Casa Blanca, me sentí orgulloso de decir boliviano cuando me preguntó de dónde era, durante un acto de homenaje a miembros de la comunidad hispana”, recordó.

Pero Etcheverry va a Catar como un embajador del fútbol y también como hincha de los seleccionados latinoamericanos, en especial de los sudamericanos, y en particular de Brasil y Argentina, a quienes los ve entre los que disputarán la final.

“Brasil y Argentina son mis preferidos, los veo con muchas ansias; Francia tiene un equipazo pero no ha estado rindiendo en los partidos de preparación; España, que no sé por qué no le va bien en los mundiales con un equipazo; y Alemania que siempre está ahí. Creo que los cuatro van a estar en la semifinal”, manifestó El Diablo.

Ausente Bolivia, él será el representante nacional en esta cita gracias a todo lo dio en el fútbol con esa zurda prodigiosa que paseó su destreza por muchos lugares del mundo.

Etcheverry tiene fe en que en la próxima Copa del Mundo también estará presente en el evento que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, de manera conjunta, pero en esa ocasión, acompañando a la Verde.

“Sería una locura. Ojalá que la gente pueda volver a disfrutar como disfrutó aquella vez y como la disfrutamos nosotros como futbolistas”, dice Etcheverry.