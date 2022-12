«A mi pueblo y a todos los bolivianos que lucharon contra el fraude, les digo que nunca me voy a rendir»

Luis Fernando Camacho habló poco más de un minuto durante la audiencia cautelar. Fátima Jordan también emitió un mensaje de apoyo a su marido.

Trascurrieron más de siete horas de audiencia cautelar y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, no había hecho uso de la palabra. Fue al final de la misma audiencia cuando su abogado, Martín Camacho, pidió al juez que autorizase el uso de la palabra.

Poco más de un minuto duró el mensaje que fue dirigido a la población y no al tribunal. “A mi pueblo que me eligió como su gobernador y a todos los bolivianos que lucharon contra el fraude, les digo que nunca me voy a rendir», inició su breve discurso.