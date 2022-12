Atrapan a una mujer sindicada de robo en Viacha y casi la linchan

Según el afectado, una pareja llegó a su comercio para pedir algunos productos, luego el hombre arguyó que había olvidado la billetera en un vehículo y pidió pagar metros más allá. La mujer secunda ese pedido y la víctima accede.

Mientras el comerciante acudía a ese punto para recoger el dinero otra persona ingresó en el negocio para robar más de Bs 2.000, denunció el joven.

“Cuando mi compañera que tiene ferretería al lado me llamó y me dijo ‘¿Luis estás en tu tienda? Le dije que no. ‘Tu persiana está abierta’, me dijo”, contó.

De esa manera fue que la persona que atendía la ferretería se dio cuenta que estaba a punto de ser víctima de robo.