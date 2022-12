Los vecinos también responsabilizaron a los avasalladores por generar zozobra en la zona Lomas de Arena, en Santa Cruz. “Se conoce que está preso (mi familiar), lo tiene los masistas, la camioneta la han deshecho. El han deshecho la camioneta y me han golpeado a mí”, relató una vecina a Unitel. Dijo que los vecinos la ayudaron a escapar cuando era agredida con piedras y palos.

La diputada de CC, María José Salazar, también coincidió que hay “complicidad, falta de auxilio e incumplimiento de deberes” de las autoridades policiales en estos casos. Responsabilizó por los hechos de violencia registrados en esta jornada al Ministerio de Gobierno, por no atender las denuncias de avasallamientos en predios de la familia Kim en Santa Cruz.

“Vemos como grupos de choque, paramilitares, gente armada y grupos delincuenciales vienen realizando zozobra, hechos de violencia, la toma ilegal de tierras, no solo eso, sino que acá se está vulnerando de manera directa el derecho a la propiedad privada”, indicó.

“La inacción de la Policía ya es sospechosa y hasta delictiva, bajo la figura de complicidad con los avasallamientos. La Policía parece que protege a los avasalladores, no los desaloja y cuando hay hechos de violencia no hace nada”, informó el diputado de Creemos, Erwin Bazán.

El coronel Jorge Espejo, comandante de la EPI de Los Lotes, informó que la Policía intervino en los enfrentamientos registrados en horas de la mañana y evitó que haya más heridos en la zona. Dijo que hay al menos dos personas heridas y anunció que la Felcc iniciará de oficio la investigación para dar con los autores.

“Esta mañana ha habido un enfrentamiento, la Policía ha intervenido de inmediato, hemos evitado que haya mayores heridos o que haya alguna persona que haya muerto”, afirmó.

Indicó que los policías han trabajado para resguardar el lugar y evitar cualquier otro conflicto. Anunció que un grupo de policías se quedará en la zona para que no vuelvan a ocurrir hechos de violencia.

“Hemos podido observar que hay vehículos afectados, rehenes no hemos verificado, no podría hablar sobre eso. Lo importante es que ya se ha pacificado el lugar. Nosotros como Policía estamos esperando que no exista mayor conflicto, que esto se solucione a través de la vía judicial como corresponde y estamos esperando una orden o requerimiento fiscal o una orden, para ver si vamos a intervenir este predio”, manifestó el jefe policial.