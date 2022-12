Tras las declaraciones que hizo el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, respecto a que “los que no son radicales son conservadores, vendepatrias, están con el enemigo”, Freddy Bobaryn, exviceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Luis Arce, ironizó con esa frase y dijo que quien no piense como Morales es un vendepatria, traidor y conservador.

“Yo cambiaría la frase, es más o menos la siguiente: Quien no piense como Evo Morales es un vendepatria, quien no piensa como Evo Morales es un traidor, quien no piensa como Evo Morales es un conservador”, señaló Bobaryn en entrevista con el programa Que no me pierda de la red Uno.