Fuente: https://www.paginasiete.bo

César Martins se presentará el lunes 12 al inicio de la pretemporada de Bolívar, aunque su continuidad en el equipo para 2023 no está asegurada y depende de la palabra final que tenga el técnico Beñat San José.

Martins tiene contrato firmado hasta fines de este mes, por ello decidió retornar a La Paz el fin de semana, además como una muestra de la predisposición que tiene para renovar su vínculo con la institución

“Yo el 12 me presento y estaré ahí con todos. Pensaba que no iba a tener una despedida, pero el 11 estaré en Bolivia y me presento al día siguiente para cumplir mi contrato”, sostuvo el brasileño en una conversación que tuvo con los hinchas a través de las redes sociales.

Explicó que no sabe lo que va a pasar con su futuro. “Depende de las partes, pero yo me presento para trabajar sinceramente y voy a ser socio celeste hasta el Centenario y luego de ese año, no importa si juego o no, lo principal es el cariño que tengo por el club. El entrenador y jugadores pasan, lo que hicimos este año fue magnífico”, acotó.

De todos los zagueros que tuvo la Academia este año, sólo José Sagredo y Luis Haquín tienen asegurada su continuidad. A la conclusión del torneo, el español Alberto Guitián se despidió de la entidad y existe incertidumbre en los casos de Sebastían Reyes y Martins.

“Si estoy adentro daré la vida y si estoy lejos siempre estaré cantando las canciones de la hinchada de Bolívar y respaldando el proyecto del Centenario que está haciendo”, especificó.

Entre viernes y sábado llegará a la sede de Gobierno el técnico San José, quien debe mantener reuniones con la dirigencia para cerrar algunas gestiones que se avanzó para conseguir refuerzos de cara al torneo local de 2023 y la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores.