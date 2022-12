Camacho confirma que ya se convocó a la Comisión Agraria Departamental, uno de los mandatos del cabildo en Guarayos

Líderes departamentales y cívicos buscan poner fin a los avasallamientos en Santa Cruz

Lourdes Molina Rea

Para Vaca, la justicia no funciona, no funciona el Gobierno con respecto a la dotación de tierras. “Porque ya tenían programado entregar la tierra como botín político a su gente, que no es del lugar, que es de otra cultura, y que no nos representa. Entonces, ¿qué se hace?”.

El cívico remarcó el beneficio de la ley ante esta situación. “Vean cómo la ley es sabia. El Código Penal, en su artículo 11, nos ampara con la legítima defensa, en la misma proporción de la agresión. Porque de esperar a la Policía, vamos a aparecer muertos”, sostuvo.

“Entonces señores avasalladores, traficantes de tierra, que tengan la bandera o representación que quieran. Esta noche se les acabó el Carnaval”, advirtió Vaca.