La furia de Lionel Messi contra un jugador de Países Bajos tras la clasificación de Argentina: “Qué mirás bobo”

El capitán argentino se enojó con alguien que estaba detrás de cámara e interrumpió una entrevista para criticarlo.

Fuente: Infobae

Luego de la victoria por penales de la selección argentina ante Países Bajos, Lionel Messi fue protagonista de un momento pocas veces visto en el que se cruzó con Wout Weghorst, el futbolista neerlandés autor de los dos tantos del cuadro europeo. El capitán argentino estaba en plena entrevista con TyC Sports cuando intercambió palabras con -según se supo después- el delantero: “Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá”, soltó el Diez, completamente enfurecido con el ex jugador que brilló en Ajax y Juventus. Una actitud pocas veces vista en La Pulga, usualmente más respetuoso en este tipo de contextos.

Lo cierto es que en las redes sociales festejaron sus comentarios porque “qué mirás bobo” fue tendencia de inmediato, incluso antes de que se sepa que sus comentarios fueron dirigidos hacia Weghorst, autor de los dos goles del elenco naranja. Es que el rosarino de 35 años vivió un partido muy especial contra Van Gaal, a quien después del encuentro calificó de “vender humo”. Incluso, la transmisión oficial pudo capturar el momento en el que Messi se acercó al banco de los suplentes del seleccionado europeo, gesticuló contra Edgar Davids y lo acusó de haber hablado de más durante el partido.

A su vez, cuando marcó su gol de penal, para el 2-0 parcial de la Albiceleste, el delantero del PSG corrió hacia el banco de suplentes neerlandés, se llevó las manos detrás de las orejas e hizo el tradicional “Topollillo”. En la transmisión del partido no se pudo apreciar hacia quién había sido ese gesto, pero por las fotografías tomadas en la cancha se logró ver que fue dirigido al banco naranja.

La tensión entre los futbolistas de ambos planteles durante el partido se vivió en cada momento. Incluso en el complemento hubo una infracción de Leandro Paredes que provocó una pequeña trifulca que terminó con el jugador argentino amonestado. A su vez, la bronca entre los deportistas fue tal que cuando Lautaro Martínez anotó el quinto penal de la serie, Nicolás Otamendi, Alexis MacAllister y Gonzalo Montiel, corrieron para gritarle en la cara a los neerlandeses, que se desplomaban sobre el césped.

Pero el enojo de Messi no terminó ahí: “Van Gaal que tanto vende que juega bien, le tira pelotazos a los grandotes nomás”, disparó en la entrevista con TyC Sports. Y además, despotricó contra el arbitraje del español Mateu Lahoz. “Más allá de eso (por la tarea de Lahoz) tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”, sostuvo. “Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, sostuvo La Pulga tras el duelo de cuartos de final.

Otro de los indignados con el referí fue Emiliano Martínez, que contuvo dos penales en la dramática definición ante Países Bajos. Dibu señaló que el Mateu Lahoz los empujó hacia el tiempo suplementario. “Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. les dieron 120 minutos”.

Ahora, la Argentina jugará contra Croacia el martes a las 16 (hora argentina) y será transmitido por las pantallas de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV. El encuentro tendrá lugar en el estadio Lusail, mismo escenario donde se disputó el cotejo de hoy y donde los dirigidos por Lionel Scaloni ya afrontaron un total de cuatro compromisos a lo largo del certamen: además de la victoria ante los neerlandeses, allí cayeron ante Arabia Saudita y le ganaron a México por la fase de grupos, y luego vencieron a Australia en el primero de los duelos de eliminación directa.