La NASA rinde un homenaje ‘galáctico’ a Pelé

Fuente: actualidad.rt.com

Este jueves, en su perfil oficial de la red social Twitter, la NASA publicó la imagen de una galaxia con los colores de la bandera de Brasil para homenajear a Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, quien falleció el 29 de diciembre en la ciudad de Sao Paulo a los 82 años.

«Marcamos el fallecimiento del legendario Pelé, conocido por muchos como el rey del ‘juego bonito’. Esta imagen de una galaxia espiral en la constelación Sculptor muestra los colores de Brasil«, reza el tuit.

El tuit ha tenido 5,3 millones de vistas y más de 93.000 «me gusta» en 10 horas. Tras la partida del astro, el Gobierno de Brasil decretó un luto oficial de tres días.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the «beautiful game.» This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

— NASA (@NASA) December 29, 2022