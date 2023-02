«Bartolinas» se desmarcan de Arce y salen en defensa de Evo

La dirigenta de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígena Originarias «Bartolina Sisa» (CMCIOBS), Flora Aguilar, marcó distancia de la corriente renovadora del MAS y del presidente Luis Arce, y salió en defensa del jefe de su partido, Evo Morales.

Fuente: Brújula Digital

El desmarque de Aguilar forma parte de la ruptura que sufre el partido liderado por el expresidente y representa un paso al costado de una organización importante del llamado Pacto de Unidad integrado por la CSUTCB, Bartolinas, Interculturales, Conamaq y Cidob.

«El MAS ha nacido de las organizaciones sociales, no es de un grupo de familia, no es de las autoridades que hoy están legislando, tiene que haber moral respeto a nuestros líderes y lideresas» reflexionó Aguilar en rueda de prensa.

«Quieren borrar de la historia de nuestro país todo lo que hemos avanzado» refrendó en respuesta a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la diputada Deysi Choque (MAS) contra el estatuto orgánico del partido ante el Tribunal Constitucional.

«El estatuto (del MAS) ha sido construido de manera orgánica» en el que participaron las dirigencias departamentales de mujeres campesinas y del mismo partido.

«Las mujeres somos leales a los principios ideológicos del MAS, leales a un líder indígena, primer presidente indígena, primer presidente del Estado Plurinacional, que supo -sin tener estudios, no estudió en la universidad de Harvard como los gobiernos neoliberales pero supo responder al pueblo- ha transformado (el país) hoy tenemos dobles vías, carreteras, tenemos la integración caminera y nuestro presidente Arce está terminando lo que ha iniciado el hermano Evo Morales» afirmó.

Pidió a los renovadores que no desconozcan las luchas de Morales.

«Quieren mellar la dignidad de nuestro hermano Evo Morales, lo digo aquel joven que no ha estado igual que Evo Morales, no tiene derecho a mellar su dignidad porque Evo Morales ha sufrido torturas para llegar a Presidente y para defender al pueblo; ha llegado a ese cargo sufriendo y no como otros con facilidad» protestó.

«Otros además han tenido facilidad para poder asumir, los últimos dirigentes de nuestro gobierno también han tenido facilidad para asumir» apuntó a los actuales gobernantes.

Pidió «moral» y «respeto» para el jefe del partido, cuestionado por no dar paso a nuevos liderazgos y una administración vertical en su partido.

Aguilar llamó a sus compañeros de partido a retornar a la «disciplina orgánica» y dejó un mensaje explícito para Arce, quien hace pocas semanas le entregó dos vehículos como regalo en el aniversario de las «bartolinas».

«Defendemos a nuestro Presidente, pero cualquier corrupción en cualquier institución no lo defendemos, se tiene que iniciar la investigación (…), la lucha contra la corrupción se ha iniciado con Evo Morales».

BD/JCV