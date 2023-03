Dolor entre los familiares de los fallecidos en Santagro: “Todo el día ha estado así (el cuerpo), en la intemperie; lo mataron como a un animal”

“Pueden decir que ha muerto de gripe -me dijeron-; entonces, por eso estamos dando la orden para que lo vea el médico forense y no quede en la impunidad”, dice resignado.

Hace varios años la familia de Francisco le perdió la pista. Lo buscaron, pero no lograron tener noticias suyas. Cuando finalmente las nuevas llegaron, no eran buenas. Los medios de comunicación informaban de su deceso. Cinco hermanos suyos llegaron desde Cochabamba para darle encuentro a su cuerpo sin vida.

“(Lo) Hemos buscado por todos lados, no ha aparecido. Ayer (miércoles) en la tarde nos hemos enterado de que se ha matado a mi hermano ”, solloza, la mujer. “Hace años que no lo veía. Se ha perdido mi hermanito”, explica, pero el llanto es más fuerte que todo. “ No es (un) animal mi hermano para que (lo) maten” , dice con la voz desgarrada. Las palabras sobran. Abraza a una joven, que es su hija. “Era mi tío”, dice ella, y ambas lloran, gimen… dan alaridos y su pena contrasta con el sol radiante que hay en el lugar.

“Llegamos a medianoche, buscamos a la Policía, buscamos la Felcc, buscamos fiscales: no había nada . Y todo el día ya estaba así (el cuerpo), en la intemperie; como perros muertos”, dice indignado. De manera que, a las 2:00 am tomaron un vehículo para llegar hasta el lugar donde Francisco había sido victimado. “(Nos fuimos) sin ninguna seguridad, porque se trata de familia ”, cuenta.

Los familiares de Francisco no querían que nadie tocara su cuerpo. Por eso, a las 4:00 am, tuvieron un “intercambio de palabras” con la Policía. Zúñiga critica que las leyes, en Bolivia, no se cumplan, que no se practiquen.