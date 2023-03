Eva Copa: “Morales puede venir a El Alto, falta saber si quiere venir”

La alcaldesa Eva Copa, durante la Sesión de Honor del Concejo Municipal por el 38 aniversario de El Alto, agradeció al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca por estar presentes, por segunda vez, en el aniversario esa urbe y recordó la ausencia de antiguas autoridades, haciendo referencia a Evo Morales, pide preguntar si es que ahora quiere llegar a esa ciudad.

“Nadie le prohíbe, (Evo Morales) él puede venir, cuantas veces quiera o ustedes podrían cerrar las puertas. Habría que preguntarle si es que quiere venir”, señaló Copa.

Abandono

Copa se refirió a la ausencia de Morales, cuando era presidente de Estado, en los aniversarios de El Alto. “Antiguamente, los mandatarios nos abandonaban a los alteños, hasta en su aniversario. Los alteños tenemos memoria y sabemos lo que pasó con nuestra historia”, dijo.

Además, manifestó que a los alteños les gusta el muyo, que es rotar, y no quedar en el poder. “A veces, compañeros, nos dejamos llevar por el rumor y por el chisme y nos gusta la difamación y nos gusta difamarnos, eso no es del aymara. Los aymaras practicamos el muyo, que es rotar y rotar, nosotros no ambicionamos el poder”, señaló.