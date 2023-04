1 DE MAYO = R.I.P COB

La ironía de la historia; lo pone todo patas arriba, la COB en otros tiempos bastión moral de los trabajadores a dejado de existir, hoy esta organización sindical que aglutina supuestamente a todos los trabajadores del país, ni es capaz, ni esta interesada en la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, los cobistas después de todo se olvidaron de sus principios, parece que no conocen Bolivia, se volvieron igual que los yanquis imperialistas, que tanto critican, después de todo se equivocan siempre en cuanto a la lectura de la realidad del país.

El apoyo incondicional de los máximos dirigentes al gobierno; está terminando por destruir su propia credibilidad, porque defender a un gobierno incapaz incluso de plantearse un serio Proyecto de Estado, esta condenado a perecer sindicalmente antes de hacerlo y este mismo gobierno se derrumbará así mismo antes de ser vencido en las urnas, porque repito nuevamente en su mismo seno guarda el germen de su propia autodestrucción.

Dirigentes de la C.O.B; el Estado Boliviano no es exclusividad de nadie, solo del pueblo boliviano, no se dan cuenta que el gobierno actual, será abandonado del todo por el propio MAS. Volvamos a la tesis de Pulacayo, no hay una sola izquierda en Bolivia. En Bolivia hay un esquema de poder dual como decía Rene Zabaleta Mercado, que la verdadera izquierda jamás supo organizar.

El Estado Plurinacional fue una experiencia rica y a la vez frustrante, un verdadero laboratorio de experimentos sociales de todo tipo, su ex caudillo fue un azar favorable para la izquierda, es decir un sindicalista oportunista más, que no dejo de aprovechar la oportunidad y su grupo de poder del “Chapare” una organización que se incrusto en el poder del Estado. Pero el MAS jamás será una construcción sistemática y coherente de la izquierda boliviana.

En la historia suele suceder que uno va donde el camino quiera, pero el camino de Bolivia es muy diferente al camino que va el MAS, por como van las cosas, el pueblo boliviano terminara por nacionalizar a su propio gobierno, el poder político que hoy se concentra o acumula en un solo lugar denominado el “Chapare”, terminara por mudar a otro lugar político y ustedes ni siquiera como dirigentes tienen la capacidad de ver esa realidad. Están tan emborrachados de poder, que perdieron la lucidez.

Juan Lechín Oquendo y Filemón Escobar lo sabían muy bien y tenían una claridad de ideas incomparable, cuando decían: “Se ha conquistado el gobierno y no el poder” o es que solo el gobierno los utiliza para conservar el poder.

Señores dirigentes de la COB, el MAS fue incapaz de proponer un pacto político coherente, un contrato de acuerdos, en favor de todos los bolivianos y ustedes no se han hecho dueños de la iniciativa histórica, hace mucho tiempo que perdieron sus bases, sus bases ya no creen en ustedes, hace mucho tiempo que dejaron de ser el núcleo revolucionario fundamental en Bolivia.

La economía nacional esta deformada y ustedes tienen gran culpa del colapso económico que vive el país y el partido al cual tanto defienden que simboliza el proceso de cambio, hoy es un sentimiento colectivo de fracaso y división. Ustedes como dirigentes privilegiados declarados toda una vida en comisión jamás renunciaran fácilmente a sus beneficios, ni los parásitos son despojados fácilmente de sus prebendas sin luchar, entonces lo único que les queda es resistir hasta el último minuto, antes que el barco se hunda.

El MAS, ha perdido el control de los movimientos sociales y de la COB, solo controla a unos cuantos dirigentes resignados a sufrir el mismo destino de su partido. La izquierda infantil gobierna palacio y terminara por derribar ella sola a los caudillos, porque a pesar de las enormes concesiones hechas a los Huarachis, los huarachis no se satisfacen. El MAS no fue jamás el defensor de la clase oprimida y trabajadora, es por eso señores dirigentes de la maltrecha COB, la política incrementalista del salario mínimo nacional, no se traduce en el aumento del apoyo político, ni aumenta la base social de la dictadura.

A manera de reflexión, Bolivia pasa por una crisis interna del proceso de cambio, el quiebre o la división del proceso de cambio es producto de la crisis nacional general y el origen económico de la crisis terminara por arrasarlo todo.

Jhonny Vargas es Politólogo