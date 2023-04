“Mi hija solo quería hacerme asustar”, dice el padre a quien presuntamente pretendieron matar

“Mi esposa es inocente ya que ella no sabe manipular el celular, y mi hija solo quiso hacerme asustar haciéndome pegar, pero no quiero que vayan presas porque estoy íntegro y nadie me ha tocado, tampoco creo que me hagan daño”, agregó en la declaración el hombre.

Ambas mujeres fueron enviadas a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, sindicadas de los delitos mencionados anteriormente.

Se trata de un caso insólito que se registró en la capital cruceña tras el hallazgo de mensajes en un celular que se encontraba tirado en la calle.

Según los datos preliminares de la investigación y los chats, un presunto sicario iba a cobrarles 5.000 dólares por cometer el delito que finalmente no se consumó.