“No la han atendido rápido”, compañeros de bailarina de salay electrocutada piden a la Policía investigar el hecho

“Somos de una fraternidad, ella es mi pareja de baile, hemos terminado de bailar y yo la he dejado, me ido a cambiar, cuando vuelvo ya no estaba, osea ya había pasado”, contó el compañero de baile de la joven.

Los colegas de Silvia, afirman que la llevaron inmediatamente a un centro médico, y posteriormente alertaron de la situación a sus padres.

“No la han atendido rápido, han esperado que todavía lleguen sus familiares, ha llegado a su mamá y todavía le han pedido carnet, y eso no es justo”, dijo a UNITEL.

Silvia Condori de 22 años es recordada como una joven alegre, dinámica y sobre todo amante del baile, según sus amistades constantemente realizaba presentaciones junto a su fraternidad.

Ante la situación, los compañeros de la víctima exigen a las autoridades investigar el hecho y dar con los organizadores de este evento y los responsables de haber armado la tarima del escenario, ya que fue en ese lugar que la joven recibió la descarga eléctrica.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se informó que el caso se investiga de oficio, sin embargo, se conoció que pese al fatal accidente, la kermesse donde sucedieron los hechos continuó con normalidad.