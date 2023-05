Reynado Yujra afirma que ASFI desconoce el informe de la UIF sobre el Banco Fassil, “es confidencial”

Sostiene que es un “documento confidencial” de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que no está al alcance de la Autoridad de Supervisión, ASFI.

Fuente: DTV/eju.tv

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, afirmó que desconoce el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre el caso del Banco Fassil, debido a que se trata de un “documento confidencial”.

“Nosotros no lo conocemos (el informe) porque es un documento confidencial que no está al alcance nuestro”; sin embargo, a lo largo de la investigación algunos medios han tenido acceso al mismo, “esa no es una información que nosotros conozcamos, tampoco podríamos desde este punto de vista emitir algún criterio o alguna opinión”, dijo en entrevista con DTV.

Resaltó que producto de esa investigación que se va haciendo pública, es evidente que hay un conjunto de empresas que han estado fuera del ámbito financiero, como ser empresas comerciales, de la construcción, tecnológicas, entre otras, donde se han generado una serie de operaciones que provocaron un entramado de personas y negocios que están vinculados y relacionados.

“Hay que separar los ámbitos de competencia, yo no puedo referirme a operaciones específicas, ni mencionar datos de cuentas, ni datos personales por la prohibición que tenemos, por la reserva de la información que plantea la Ley de Servicios Financieros”, dijo Yujra, al mencionar que en la vía de la inspección que realiza la ASFI se han identificado, en primera instancia, ciertas figuras tipificadas como delito financiero tales como “otorgar créditos sin tener la capacidad suficiente, lo que hace presumir que hay vinculación”.

De igual manera, apuntó que este trabajo no concluye y la ASFI seguirá realizando su labor de supervisión y “todo lo que pueda generar en la inclusión de la figura de delito financiero que plantee la norma será denunciado”.

En el caso de la lista de personas involucradas en las operaciones del Banco Fassil, Yujra sostuvo que producto de investigaciones generadas por el Ministerio Público, que da cuenta “de ese imperio de negocios que ha sido construido por este conjunto de personas que tenían participación en el directorio del Banco Fassil”.

Sin embargo, la intervención se ha realizado en el marco de la Ley de Servicios Financieros con causales como la cesación de pagos, siguiendo el debido proceso, con lo cual la ASFI ha realizado su trabajo en la vía administrativa, dando lugar a la intervención el 26 de abril, agregó.

Más de medio centenar de empresarios cruceños, en la mira por millonarios créditos del Fassil