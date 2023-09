Rusia no logró mantener la paz en Nagorno Karabaj y se alejó de Armenia

La operación militar relámpago de Azerbaiyán para recuperar la disputada región montañosa convirtió en una burla la garantía del presidente Vladimir Putin en 2020.

Fuente: Infobae

RIGA, Letonia – Mientras prácticamente toda la población armenia se siente alejada de Nagorno Karabaj, los refugiados están expresando su rabia por la pérdida de su patria y acusando a Rusia de traición después de que las fuerzas de paz enviadas por Moscú no lograron protegerlos.

La operación militar relámpago de Azerbaiyán para recuperar la disputada región montañosa convirtió en una burla la garantía del presidente Vladimir Putin en 2020 de que las fuerzas de paz rusas protegerían a la población de la región, mantendrían un alto el fuego y asegurarían el acceso a la única carretera que conecta Nagorno Karabaj y Armenia, a través del Corredor de Lachín.

Rusia fracasó en los tres aspectos.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, advirtió que toda la población armenia de Nagorno Karabaj, unas 120.000 personas, se marchará y acusó a Azerbaiyán de “limpieza étnica”. Azerbaiyán ha insistido en que los residentes pueden quedarse, pero los que huyen dicen que no confían en Bakú después de décadas de guerra.

A última hora del viernes, 93.000 armenios de Karabaj habían llegado a Armenia, según la oficina de Pashinyan, más del 77 por ciento de la población estimada de la región.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, ha insistido en que Rusia no tiene la culpa y ha dicho que no hay “ninguna razón directa” para el éxodo, simplemente que “la gente está dispuesta a irse”. Su declaración ignoró los repetidos ciclos de guerra y violencia étnica en la región.

“Es casi imposible hablar de quién tiene la culpa”, insistió Peskov el jueves en medio de crecientes críticas a Rusia. Describió las rápidas medidas de Bakú para reimponer el control sobre Nagorno Karabaj, reconocido internacionalmente como territorio soberano de Azerbaiyán, como “un nuevo sistema de coordenadas”. Dijo que los residentes deberían conocer los acuerdos sobre la vida bajo el dominio azerbaiyano.

Muchos analistas atribuyen el fracaso ruso a que el Kremlin estaba muy distraído por su guerra en Ucrania. El foco en la guerra ha socavado la autoridad y la influencia de Rusia en todo su vecindario geopolítico, incluidos el Cáucaso y Asia Central.

La influencia de Moscú también disminuyó cuando Turquía, el poderoso respaldo militar de Azerbaiyán, emergió como el intermediario de poder regional victorioso en la guerra de 2020 que Bakú utilizó para recuperar la mayor parte de Nagorno Karabaj y otros territorios azerbaiyanos tomados por Armenia en la primera guerra de Karabaj, en el finales de los 80 y principios de los 90.

Pero otros analistas y funcionarios ven motivos más oscuros: la traición de Moscú a Armenia, para la que durante mucho tiempo había proporcionado garantías de seguridad, en un cambio consciente para complacer a Azerbaiyán y Turquía. Algunos creen que Putin buscaba castigar a Pashinyan por su búsqueda de nuevos socios occidentales, mientras Ereván busca reducir su dependencia de Rusia durante décadas.

Los partidarios de Pashinyan temen que Moscú pueda utilizar a la oposición mayoritariamente pro-Kremlin en Armenia para organizar protestas en un intento por derrocar al primer ministro y arrastrar a Ereván de nuevo al redil de Moscú.

Cuando Armenia obtuvo el control de Nagorno Karabaj a principios de los años 1990, cientos de miles de azerbaiyanos se vieron obligados a huir. Siguieron décadas de guerra.

Pero en 2020, fuertemente armado con armas avanzadas de Israel y Turquía compradas con riquezas de petróleo y gas, Azerbaiyán atacó a su vecino más pequeño sin litoral en 2020, derrotando a Armenia.

La tregua mediada por Rusia permitió a los rusos desplegar fuerzas de paz y guardias fronterizos y mantener al menos la apariencia de un papel como intermediario de poder regional. Pero dejó incierto el destino de la República separatista de Nagorno Karabaj, su capital Stepanakert y sus residentes armenios.

Putin ha dedicado gran energía a tratar de recrear el imperio perdido de Rusia y dominar a sus vecinos ex soviéticos, por lo que el fracaso en proteger a Armenia, un viejo aliado, fue un cambio sorprendente. Para otras naciones pequeñas situadas en las fronteras de Rusia, el mensaje era claro: ¿Quién podría confiar en Rusia en el futuro?

“Creo que es un proceso de declive controlado”, dijo Laurence Broers, experto en el Cáucaso en Chatham House, un instituto de políticas con sede en Londres.

Broers dijo que Rusia se había alejado silenciosamente de Armenia hacia el poderoso nexo regional de Turquía y Azerbaiyán, debido a la importancia de Turquía en la guerra de Rusia contra Ucrania y en las rutas regionales de energía y transporte en el Cáucaso Meridional.

“Lo veo como un pivote para Azerbaiyán y como un socio en la conectividad entre Azerbaiyán y Turquía”, dijo.

Olesya Vartanyan, analista de International Crisis Group, dijo que un estudio de la misión de mantenimiento de la paz de Rusia mostró que se volvió menos efectiva después de la invasión de Ucrania, a medida que Azerbaiyán retiraba constantemente su cooperación.

Las fuerzas de paz rusas patrullaron áreas tensas, pero “no importa con qué frecuencia viajaron y patrullaron las áreas, eso no tuvo ningún impacto”, dijo Vartanyan.

“Azerbaiyán claramente comenzó a poner a prueba a las fuerzas de paz rusas y la disposición de Rusia a apoyar a sus fuerzas de paz cuando comenzó la invasión de Ucrania”, dijo. “Y cuanto más hacían pruebas, más claro se hacía que Rusia no tenía ganas de involucrarse en ningún tipo de confrontación con Azerbaiyán”.

Con Nagorno Karabaj vaciándose, las fuerzas de paz rusas pronto se quedarán sin misión. Sin embargo, la confianza rota podría repercutir durante años.

“¡Las rusas son putas! ¡Los turcos son putas!” —gritó Jorik Isakhanyan, de 70 años, usando un insulto en armenio. Mientras hablaba, Isakhanyan estaba cambiando una llanta pinchada de su automóvil en Kornidzor, una ciudad fronteriza con Armenia donde él y su esposa habían huido sin esperanzas de regresar a su tierra natal.

“Los rusos nos mintieron y engañaron”, dijo. “Nos dijeron que las fuerzas de paz estarían allí y que no habría más guerra. Luego, por la noche, comenzaron a bombardear con artillería, Grads y drones”, dijo, refiriéndose a las fuerzas azerbaiyanas.

El pueblo de Nagorno Karabaj también siente enojo por haber sido ignorado por el mundo. Durante la mayor parte de los últimos 10 meses, Azerbaiyán bloqueó el corredor de Lachin, provocando escasez de alimentos.

Artur Babayan, de 26 años, de Martakert, culpó a los líderes rusos. “O no dieron las órdenes correctas o no quisieron hacerlo”, dijo Babayan. Pero también estaba enojado con el gobierno de Armenia, así como con la comunidad global que “observa y no hace nada”.

“Ningún gobierno en el mundo puede brindarnos seguridad”, afirmó. “No hay ningún país en el mundo que esté dispuesto a tomar medidas reales contra Turquía y Azerbaiyán”.

Occidente nunca se ha involucrado profundamente en los difíciles problemas de Armenia, y se percibe que la nación está firmemente unida a Moscú. Para Armenia, una nación aislada, sin salida al mar, atrapada entre dos enemigos, no parecía haber ningún socio realista excepto Rusia.

Pero cuando Armenia se acercó a otros, Moscú amenazó con repercusiones. Hace una década, cuando Armenia, Ucrania, Georgia y Moldavia planeaban firmar acuerdos económicos con la Unión Europea, el Kremlin lo vio como una amenaza.

En Ereván, un diplomático ruso advirtió que Armenia estaba en un “camino al infierno”. Otro comparó los acuerdos planeados con los pactos con la Alemania nazi de la década de 1930. Ereván cedió y abandonó los acuerdos.

Armenia había dependido durante mucho tiempo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), dominada por Rusia, que también incluye a Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Pero como Armenia se vio amenazada en los últimos meses, la organización no hizo nada.

Pashinyan ha ralentizado cada vez más la cooperación con la OTSC. A principios de este mes, Armenia se saltó los ejercicios militares de la OTSC en Bielorrusia, pero dio la bienvenida a las fuerzas estadounidenses para un ejercicio de entrenamiento de 10 días en Armenia. También enfureció a Moscú al enviar ayuda humanitaria a Ucrania a principios de septiembre.

Aún peor, desde el punto de vista del Kremlin, fue la decisión de Armenia de ratificar el Estatuto de Roma que sustenta la Corte Penal Internacional, que ha acusado a Putin de crímenes de guerra por la deportación de niños ucranianos. Peskov calificó la decisión de Armenia de “extremadamente hostil para nosotros”.

En una entrevista con La Repubblica a principios de septiembre, Pashinyan dijo que la historia de Armenia de depender de Rusia fue un “error estratégico”.

El disgusto de Putin por Pashinyan es evidente en las vehementes condenas de sus diplomáticos y propagandistas estatales.

La actitud de Pashinyan hacia Putin tampoco es sutil. En la misma cumbre de la OTSC, se alejó lo más posible de Putin, dejando un claro hueco en la foto de grupo.

Pashinyan, quien ayudó a liderar las protestas de la Revolución de Terciopelo en Armenia en 2018 y fue elegido democráticamente dos veces, no es un socio natural para Putin. Más identificable es el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, un duro autócrata que incumplió las promesas hechas a los líderes occidentales al lanzar la operación militar de la semana pasada. Al igual que Putin, Aliyev tiene un historial de retórica brutal e incitación al odio hacia los enemigos.

“Los armenios creían que Rusia protegería su soberanía”, afirmó Paata Zakareishvili, experto en el Cáucaso meridional y ex ministro de Estado en Georgia. “Pero ahora es una completa decepción. Entienden que Rusia no protegerá sus intereses”.

(c) 2023, The Washington Post