Solo un cambio de administradores posibilitará reformas en la justicia

Senadora Daly Santa María

Reiterando que el mandato de los actuales magistrados en altas cortes de justicia fenece el 31 de diciembre, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Daly Santa María, señaló que no se puede hacer un cambio estructural en el Órgano Judicial si no se cambian a los actuales administradores de justicia.

Fuente: El Diario

En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, la parlamentaria representante de Potosí, lamentó que el proyecto de ley para garantizar las Elecciones Judiciales haya quedado paralizado en la Cámara de Diputados y hasta la fecha no existan señales de avance para su aprobación.

Así mismo, si la intensión es lograr cambios en el sistema de justicia nacional, se debe comenzar por la renovación de los actuales administradores.

“¿Cómo se puede hacer un cambio estructural si no se mejora el recurso humano y las cabezas de las instituciones? no es correcto que se queden y eso plantea el Proyecto de Ley que se trata en la actualidad, que solo se queden hasta diciembre aunque las elecciones sean en enero”, dijo.

En criterio de la legisladora, existe preocupación por la falta de voluntad política demostrada por el ala “arcista” en el MAS para viabilizar la aprobación del Proyecto de Ley remitido por el Senado.

“Sabemos que el presidente de Diputados es del arcismo, hay un nuevo escenario político en el país pero no se quiere viabilizar pese a que se han considerado solo los requisitos que dice la ley para que no se vuelva a impugnar el proceso”, indicó.

Sobre el cambio de discurso en asambleístas de oposición, quienes inicialmente aseguraban que un cambio en la justicia solo sería posible con la llegada de otro Gobierno, Santa María precisó que las condiciones al momento de tratar la primera propuesta para los Comicios Judiciales eran distintas, pues se pretendía aprobar una normativa basada solo en criterios del oficialismo.

“El problema era que en ese momento no había la voluntad de dialogo, querían imponer solamente el proyecto del MAS. No se puede aceptar algo si no se permite introducir ideas nuevas”, afirmó.

Fuente: El Diario