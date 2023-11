Investigan a ministro de Educación tras conocerse denuncia relacionada con su empresa familiar

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

eju.tv

Pablo Peralta M. / La Paz

La viceministra de Transparencia informó que se investiga al ministro de Educación, Edgar Pary, tras conocerse las denuncias de presuntas irregularidades relacionadas con su empresa familiar; un segundo tribunal se niega a enjuiciar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Añez; y los magistrados se declaran en emergencia en “defensa de la independencia judicial”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno dice que investiga a Pary tras denuncia por presuntas irregularidades con empresa familiar

El ministro de Educación, Edgar Pary, es sometido a una investigación tras conocerse las denuncias de presuntas irregularidades con su empresa familiar, confirmó la viceministra de Transparencia y Lucha Contra Corrupción, Susana Ríos. “Ya se ha iniciado un proceso de investigación. Él se ha abierto a la investigación”, indicó la autoridad en rueda de prensa.

– Ministro Pary niega corrupción y se declara leal al presidente Arce

Después de que fuera denunciado por presuntas irregularidades con una empresa familiar, el ministro de Educación, Edgar Pary, negó que haya incurrido en actos de corrupción, pero además expresó que limpiará la imagen del Gobierno y se declaró leal al presidente Luis Arce.

– Un segundo tribunal se niega a enjuiciar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Añez

El Tribunal de Sentencia Primero de Sentencia de Sacaba (Cochabamba) se declaró incompetente para juzgar a la expresidenta Jeanine Añez en la vía ordinaria por el caso de las muertes ocurridas en Huayllani, en 2019. La sala señaló que la exmandataria debe ser procesada en un juicio de responsabilidades.

– Magistrados se declaran en emergencia y dicen que tienen “compromiso con la independencia judicial”

La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) se declaró en estado de emergencia en “defensa de la independencia judicial”. Ese organismo, a través de un pronunciamiento, demandó la protección y preservación de los “jueces transitorios”. “La independencia judicial es esencial para mantener un sistema de justicia sólido”, se lee en su comunicado.

– Mediante decreto, Arce da luz verde a crédito de $us 62 millones para ampliar la red de teleférico de La Paz

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5056, que autoriza la suscripción del contrato de préstamo de $us 62 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el “Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz”.

– Pueblos indígenas de Perú y Bolivia se unen y piden a los gobiernos proteger la Amazonia

Los representantes de una decena de organizaciones indígenas y campesinas de Perú y Bolivia solicitaron a sus gobiernos la protección de la Amazonia ante la deforestación, los incendios forestales y otras amenazas en la región, en el marco de un encuentro binacional que se realiza en Pando.

– Mineros abandonan el diálogo y el Gobierno dice que avanzaron cuatro puntos del pliego

Los cooperativistas auríferos abandonaron ayer el diálogo que mantenían con varios ministros y autoridades del área tras no llegar a acuerdos sobre su pliego de peticiones. “Yo creo que no lo han roto (…). No siempre tenemos el mismo criterio. Mientras ellos estén dispuestos a continuar trabajando las puertas del Ministerio de Minería siempre estarán abiertas”, afirmó el ministro de Minería, Marcelino Quispe.

– Cañeros y soyeros están preocupados por la falta de lluvias y temen afectación en su producción

La falta de lluvias y la sequía son factores que golpean al departamento de Santa Cruz y otras regiones del país. En el Norte Integrado, los cañeros expresaron su preocupación, ya que su producción puede verse afectada en caso de que no se registren precipitaciones considerables. Otro sector afectado es el soyero.

– Producen 10% menos: la sequía golpea a los lecheros en el departamento de Santa Cruz

Federación de Productores de Ganado Lechero de Santa Cruz indicó que, a causa de las sequías, por falta de lluvia, existen pérdidas cuantiosas. Su presidente informó que la producción en el departamento disminuyó un 10% esta gestión, lo que representa nueve millones de litros menos en comparación con años pasados.

– Nace Ameripol, el “Interpol regional” para combatir el crimen en América Latina

Representantes de América Latina y el Caribe firmaron en Brasilia el acta constitutiva de Ameripol, ente similar a Europol. Ameripol, con sede en Bogotá, cuenta con 33 cuerpos policiales de 27 países. El director de la Gendarmería Argentina, Andrés Severino, actual presidente de Ameripol, consideró que se trata de un “momento histórico” para ese organismo.