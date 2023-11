YPFB publica cifra de despacho de combustible y stock en estaciones para frenar especulación

Santa Cruz. – Para frenar la especulación en la venta de diésel y gasolina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió publicar la cantidad de combustible que distribuye a todo el país y la nómina de las estaciones de servicio con stock para la venta.

Fuente: abi.bo

El presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, precisó que la información está disponible en la página web oficial de la entidad y en sus distintas redes sociales, con el fin de que la población conozca los datos y acuda a las estaciones de servicio que cuentan con el carburante.

“El combustible está disponible y la fuente oficial es YPFB, vamos a publicar en nuestras páginas oficiales los datos de cuánto combustible estamos despachando normalmente, cuál es la cantidad que se despacha en el eje troncal y cuáles son las estaciones de servicio que tienen combustible”, explicó en conferencia de prensa.

De acuerdo con los datos proporcionados, como efecto de la sobre demanda de carburantes se despacha para el eje troncal del país – La Paz, Santa Cruz y Cochabamba – 12 millones de litros (6 millones de litros de gasolina y 6 millones de litros de diésel), 2 millones de litros por encima del requerimiento regular.

Dorgathen afirmó que por la especulación se formaron largas filas e incrementó la demanda de los carburantes, superando los registros de 2022.

Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, de los 2 millones de litros de gasolina que demandó, en promedio, en 2022, se elevó a 2,5 millones de litros.

Mientras que en diésel se pasó de una demanda regular de 2,5 millones de litros a 3 millones de litros.

“Hemos despachado el viernes, sábado y domingo más de 5 millones de litros entre todos estos días, tanto en capital como en provincia”, precisó.

Sobre los datos, insistió que “hay combustible, no hay que alarmarse” y sugirió ingresar “a las páginas de YPFB para ver qué estaciones de servicio cuentan con combustible para que no estemos especulando sobre el tema de que una estación de servicio no tiene combustible”.

Atribuyó las filas a un “tema especulativo”, pues aseguró que el trabajo de distribución es normal.

“Siempre habrá temas logísticos, hoy, por ejemplo, estamos descargando un buque en Arica, después de 20 días de marejadas altas, que es un factor climático, hoy ya se está descargando diésel con lo cual ya vamos a poder incrementar los saldos de diésel en el país”, aclaró.

También defendió la calidad del combustible que importa YPFB que, en relación con diésel, llega a 10 partes por millón de azufre, por debajo de las 500 partes por millón de azufre que establece la norma.

“Estamos importando un combustible de muy buena calidad, y en el futuro estamos haciendo un combustible de mucha mejor calidad que desde el 2015 existe en Brasil, el biodiesel, entones, a partir de diciembre, vamos a tener biodiesel que es un combustible de muchísima más calidad”, destacó.

Con relación a la gasolina, dijo que se importa con hasta 95 octanos, superior a los 81 octanos que se tenía hace años.

