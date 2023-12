Arce ratifica subvención a hidrocarburos y apunta a impulsar las plantas de biodiesel

La partida presupuestaria para la subvención llegó a Bs 7.642 millones este 2023 y, para 2024, se programó Bs 9.803 millones.

La Paz, Bolivia.-

Este jueves, el presidente Luis Arce afirmó que las plantas de biodiesel y de HVO darán solución al problema estructural del país vinculado a la importación de hidrocarburos y descartó la posibilidad de incrementar los precios de los combustibles, porque «eso solo afectaría a los más pobres».

Definió a esos proyectos como la respuesta que espera el pueblo boliviano “al lastre” que YPFB lleva, junto con el Tesoro General del Estado (TGE), que es “la famosa subvención a los hidrocarburos y a la dependencia de la importación de diésel y gasolina o petróleo para poder abastecer el consumo interno”.

De acuerdo con el jefe de Estado, el precio del petróleo se disparó en los últimos años “por encima de lo habitual, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, y recrudece aún más con el problema entre Palestina e Israel”. A ello se suma el incremento del costo de la logística de importación.

Por esa razón, Arce señaló que “si no se hubiera modificado la política hidrocarburífera, si no se hubiera modificado la política económica con el objetivo fundamental de priorizar la industrialización, sobre todo, no estaríamos con una respuesta clara al pueblo boliviano sobre lo que esperaría, sobre el futuro del gas y del petróleo”.