EE.UU. y China retoman el diálogo militar de alto nivel

Un alto cargo militar de China mantuvo el jueves (21.12.2023) una videoconferencia con un homólogo de Estados Unidos en la que trataron asuntos como Taiwán y el mar Meridional de China, en lo que supuso la reanudación del diálogo militar de alto nivel entre las dos potencias tras más de un año.

Liu Zhenli, miembro de la Comisión Militar Central de China y jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto, dijo al presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Charles Brown, que las dos fuerzas armadas deberían «llevar a cabo comunicación y cooperación sobre la base de la igualdad y el respeto», para «promover conjuntamente la estabilización y la mejora de las relaciones bilaterales».

El representante chino subrayó que la cuestión de Taiwán es un «asunto interno» de China que «no admite ninguna injerencia externa», y que el Ejército chino «defenderá decididamente la soberanía nacional y la integridad territorial», según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa Chino.

General Liu Zhenli, chief of staff of the Central Military Commission's Joint Staff Department, spoke with his United States counterpart, General Charles Brown, Jr., chairman of the Joint Chiefs of Staff, via a video link on Thursday, according to a news release from China's…

