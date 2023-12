Gobierno no modifica su propuesta a los cañeros, pero pide frenar el tractorazo

“Nosotros venimos manifestando siempre, no solamente un diálogo, sino también indicando de que, a partir de lo que hemos venido desarrollando, se ha dado un importante impulso y estabilidad en el sector cañero”, sostuvo el ministro, al rechazar el tractorazo que los cañeros tienen previsto para este 13 de diciembre ante la falta de acuerdo.

La autoridad sostuvo que no solamente se debe usar la racionalidad, sino lograr puntos de encuentro que permitan a ambas partes y más si se toma en cuenta “l a difícil situación que hoy se viene desarrollando en la región y en el mundo ”, y Bolivia no está exenta de esta situación, en referencia al escenario económico.

Los cañeros se declararon en emergencia porque hasta la fecha no se define el precio del etanol, en ese marco, han ratificado el tractorazo. Pese a esa situación, el Gobierno no modifica su propuesta , pero pide frenar la protesta programada para el miércoles y se abre al diálogo.

Según Molina, el tractorazo no conviene a ningún cruceño, ya que la medida afectaría a la siembra de la campaña de verano, por lo que existe predisposición para dialogar; no obstante, no mencionó si se cursó una invitación formal con fecha y hora para llevar adelante la cita.

Asimismo, la autoridad expresó que se ha mantenido estable el precio del etanol pese a que en el contexto internacional, precio que inclusive ha estado en muchos de los años por debajo de lo que paga YPFB, por lo que ahora el debate debe tener en cuenta aspectos técnicos.

“El objetivo del Gobierno, si bien lo que queremos cuidar es el desarrollo de un sector que hoy por hoy goza de un precio estable, goza además de una producción que se ha ido cumpliendo durante este tiempo, también queremos cuidar la economía del país”, apuntó.

Los cañeros ratificaron el tractorazo, medida a la que ya se plegaron esferas productivas, que rechazan que se trate de una movilización política, por el contrario, consideran que su planteamiento es un incentivo para seguir produciendo y para recuperar las inversiones impulsadas en el marco del proyecto etanol.

“Lo ideal es que, reitero, no perjudiquemos al pueblo boliviano, sino que avancemos en este programa que el Gobierno nacional y YPFB tienen toda la voluntad de llevar adelante”, concluyó el ministro en conferencia de prensa.