Palestinos atrapados en Gaza: huir a toda costa, «pero ¿a dónde?»

De norte a sur, Gaza está siendo bombardeada. El ejército israelí bombardea sin descanso el microterritorio palestino y a sus 2,4 millones de habitantes. El objetivo: destruir a Hamás. El número de muertos en el enclave es de casi 16.000, la gran mayoría mujeres y niños. No hay ningún lugar donde refugiarse, así que algunas familias están pensando en marcharse.

Con el corresponsal de RFI en Jerusalén, Sami Boukhelifa

¿Por qué quedarse en Gaza? «Quedarse es morir», se lamenta Khamis. «Soy propietario de un negocio, pero mi negocio ha sido destruido. Tenía alquileres de temporada, que también fueron destruidos por los bombardeos. Lo he perdido todo, ya no tengo ninguna fuente de ingresos. En Gaza no se vive, se sobrevive. Ahora no tengo nada», lamenta.

«Quiero irme, cueste lo que cueste»

«¿Qué futuro podemos ofrecer a nuestros hijos?», se pregunta Manel, la mujer de Khamis. «Ya lo hemos decidido», dice, «queremos vivir lejos de aquí». «En mi vida», añade, «había pensado en irme de Gaza. Pero esta guerra, este miedo, este terror que vivimos cada día, ningún niño debería pasar por eso».

«Hace doce años que formé mi familia y tengo mucho miedo por mis hijos. Quiero irme, cueste lo que cueste. Aquí no hay vida, no hay nada. Todo lo que nos rodea está destruido. Esta guerra nos ha hecho mucho daño. Nuestra casa ha quedado destruida», detalla.

Actualmente en el centro de Gaza, la pareja y sus hijos intentan abrirse camino hacia el sur con la esperanza de llegar a Egipto. Pero por el momento, la frontera está cerrada para los gazatíes.

Debido a los ataques israelíes en el norte de Gaza, los civiles deben dirigirse al sur del enclave. Sin embargo, una vez en el sur, no se salvan de sus problemas. Gaza es una zona de guerra, sin refugio ni cobijo. La población está desamparada, abandonada a su suerte y ahora condenada a la huida constante.

«No sé dónde ponerlos a salvo»

A un lado de la carretera, Iyad, su mujer y sus cinco hijos esperan desesperadamente un auto, un camión o incluso un carro tirado por caballos que les lleve a Rafah, en el extremo sur del enclave fronterizo con Egipto. El periodista Rami Al Meghari se reunió con ellos y nos envió sus testimonios.

«Vengo del norte de Gaza. Encontré refugio en una escuela aquí en el sur. Nos dijeron que era seguro. Así que nos trasladaron una vez. Y ahora estamos amenazados de nuevo. Tengo cuatro hijas y un hijo, y no sé dónde ponerlos a salvo. Confío en Dios, ¿qué más quiere que haga?», afirma Iyad.

En el cielo vuelan drones de vigilancia israelíes, y aviones del ejército lanzan octavillas y órdenes de evacuación. «¿Pero ir adónde?», insiste Ahmed. «Estemos donde estemos, nos están bombardeando», dice el joven. «Ya no hay sitio en las escuelas. La gente duerme en la calle», prosigue.

«Soy de la ciudad de Gaza. Desde el principio nos han dicho que fuéramos al sur, pero es igual de peligroso. Incluso las escuelas que acogen a refugiados están en el punto de mira», concluye.

Según la ONU, 1,8 millones de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados por la guerra.