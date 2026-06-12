Paz ve necesario “reconciliar la patria” con diálogo y acuerdos que generen industria y empleo

El presidente Paz firmó la noche de este viernes un acuerdo con la dirigencia de los fabriles, sector que es parte de la COB que mantiene, junto a otros sectores, un bloqueo prolongado

eju.tv

El presidente Rodrigo Paz aseguró que es necesario “reconciliar la patria” y que el camino para lograrlo es el diálogo que -afirmó- debe conducir a acuerdos —como el firmado con el sector fabril— que articulen esfuerzos públicos y privados, con la mirada puesta en la generación de empleo e industria para enfrentar la crisis económica.

“Para mí es más importante que haya más industria. El diálogo tiene su punto. Esta es la manera de transformar la patria: con acuerdos, con diálogos, con encuentros. Oriente y Occidente se necesitan y tenemos que reconciliar la patria”, reflexionó el mandatario.

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Paz y la dirigencia de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia firmaron la noche de este viernes un acuerdo que establece una agenda de trabajo basada en el impulso a la producción y la generación de empleos estables, desmarcándose de las medidas de presión.

Los fabriles forman parte de la Central Obrera Boliviana (COB), entidad que junto a los sectores campesinos y grupos afines a Evo Morales participa del prolongado bloqueo de caminos que cumple 42 días en demanda de la dimisión del presidente Paz.

Durante la reunión, el jefe de Estado destacó la importancia de generar las condiciones económicas necesarias para la creación de nuevas industrias y más puestos de trabajo.

“Tenemos que generar un modelo de desarrollo productivo donde el Estado tiene su rol, pero el sector que ustedes representan (industria) tiene su espacio más importante. Para mí es más valioso que haya más industria, más empleo generado por la manufactura y por inversionistas nacionales que se atreven a hacer empresas, que por el Estado, porque al Estado siempre le va a faltar capacidad”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales sobre un momento del encuentro.

Paz enfrenta una coyuntura política y social compleja en su gestión y apuesta por el diálogo para resolver el conflicto; sin embargo, también ha advertido en varias ocasiones que mantiene la facultad constitucional de recurrir a la declaratoria de un estado de excepción contra los sectores violentos.