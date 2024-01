Denuncian que juez obstaculizó viaje de exministra Roca para recibir atención médica en Argentina

Reveló la pérdida del expediente médico en la Caja Nacional de Salud, se presentó una carta de reclamo y se restituyó la documentación, pero esta volvió a desaparecer. Advirtió que existe una intención de perjudicar a su hermana.

La exministra de Salud, Eidy Roca, perdió su vuelo y su cita médica en el instituto Fleni, en Buenos Aires Argentina, a causa de la obstaculización que ejerció el Juzgado de Sentencia Anticorrupción Segundo de La Paz al momento de viabilizar el desarraigo de la exautoridad.

La hermana de la exministra, lady roca, en contacto con la ANF, contó que la exautoridad tenía programada una cita médica el 24 de enero en el vecino país y debía viajar dos días antes, pero no podrá viajar debido a las arbitrariedades del juez de turno.

“Hasta entonces perdimos la cita y los pasajes que tenía ella, debía viajar el 22 de enero a Buenos Aires y su cita médica era el 24 en el Instituto Fleni, ella ya fue unas tres o cuatro veces a Buenos Aires con el permiso que le daba el juez que antes conocía el caso. Este juez (Miguel Ángel Flores Orihuela) no quiere dar curso a nuestro pedido a pesar de que se han presentado todos los documentos y los certificados médicos”, explicó.

En mayo de 2023, la justicia autorizó que la exministra viaje hasta el vecinos país donde recibió tratamiento para la Encefalitis, Parkinson y Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece, a causa de las secuelas del coronavirus en 2020.

La hermana de la exautoridad explicó que la cita médica fue programada en diciembre de 2023, de forma inmediata realizaron los trámites ante el juez Presbítero Medina que lleva el caso, pero este lo derivó al de turno debido a la vacación judicial.

Sin embargo, el juzgado de turno lo remitió a otro y llegó al Juzgado de Sentencia Anticorrupción Segundo, presidido por Miguel Ángel Flores Orihuela, quien interpuso varias objeciones para otorgar el desarraigo a la exministra. El estado de salud de la exministra se complicó hasta el grado de que no puede firmar ni valerse por si misma.

“Pese a que se cumplió con lo solicitado, nos dice que venga otra persona o firmante a ruego certificando que esas son sus huellas, se presentó el documento. Sin embargo, luego nos pidió que se acredite el estado de salud de mi hermana cuando ya existía la documentación correspondiente para acreditar ese hecho. Entonces, se ha puesto varios obstáculos para que ella pueda salir del país”, aseveró.

Roca dijo que la salud de la exautoridad se agravó, tiene un 75% de discapacidad, depende de una tercera persona que debe atenderla las 24 horas del día.

“Cuando comenzó este problema tenía el 30% de discapacidad, ahora ya tiene un 75% de discapacidad, ella depende de una tercera persona, no se maneja sola. No puede hablar, no puede comer y recibe alimentación por una sonda”, precisó.

Por otra parte, denunció la pérdida del expediente médico en la Caja Nacional de Salud, se presentó una carta de reclamo y se restituyó la documentación, pero esta volvió a desaparecer. Advirtió que existe una intención de perjudicar a su hermana.

“Cuando se va a actualizar su certificado médico, resulta que su expediente médico desapareció de la Caja Nacional, se presentó una carta de reclamo y nos entregaron un nuevo expediente, pero esa también desapreció”, manifestó.

La Fiscalía Departamental de La Paz imputó a la exministra en marzo de 2021 por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la compra de 344 respiradores chinos.

