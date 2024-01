Futsal: Muriel, Criters y Always Ready pasan a semifinales de la Simón Bolívar

Los tres clubes sumaron su segundo triunfo consecutivo y aseguraron su presencia entre los cuatro mejores del torneo de futsal femenino. La última plaza se definirá este lunes

Fuente: Futsal-Bolivia

El cochabambino Víctor Muriel, el potosino Criters (ambos del Grupo A) y el paceño Always Ready (B) se clasificaron a las semifinales de la Copa Simón Bolívar de Futsal Femenino al sumar su segundo triunfo al hilo en la segunda jornada del torneo que se disputó este domingo.

El coliseo cerrado Julio Borelli Viterito de La Paz albergó los tres encuentros en la jornada dominical.

A primera hora Muriel goleó por 11-2 al tarijeño Gráficos Bermejo y con ello llegó a los 6 puntos para estar en la cima de su serie y pasar de ronda, mientras que los chapacos están sin unidades.

Criters tuvo un complicado encuentro con el alteño Always Friends, pero al final se impuso por 5-3 para igual llegar a las 6 unidades y avanzar de fase. Su rival de turno quedó sin puntos.

En el otro grupo Always Ready no tuvo piedad del beniano Deportivo La Plata al darle una paliza de 23-3.

Las defensoras de su bicampeonato fueron unas aplanadoras a lo largo de todo el encuentro, en tanto que sus contrincantes sufrieron más de la cuenta porque un par de sus jugadoras se descompensaron al final.

Always pasó a semis” al llegar a los 6 puntos. Deportivo La Plata está sin unidades, al igual que el chuquisaqueño Club Atocha y entre los dos se definirá al último semifinalista.

Los partidos de este lunes son los siguientes: Atocha vs. La Plata (19.00), Always Friends vs. Gráficos Bermejo (20.15) y Víctor Muriel vs. Deportivo Criters (21.30).