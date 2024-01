¿Guerra Civil 2.0? Texas entra en conflicto con Washington, apoyado por otros 25 estados

El enfrentamiento entre las autoridades estatales y federales en medio de la aguda crisis migratoria en la frontera sigue desarrollándose, mientras el gobernador Greg Abbott afirma que su estado tiene derecho a defenderse de los inmigrantes irregulares.

El estado de Texas y el Gobierno federal de EE.UU. se convirtieron en las partes de una escalada de tensiones en la frontera con México, por la diferente política migratoria aplicada por las autoridades estatales republicanas y federales demócratas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, defendió este miércoles en un comunicado el derecho de su estado a defender sus fronteras de la «invasión», que supone la inmigración ilegal, mediante la Guardia Nacional de Texas y el personal del Departamento de Seguridad Pública del estado. «El Gobierno federal ha roto el pacto entre EE.UU. y los estados«, señaló. «El presidente [Joe] Biden se ha negado a hacer cumplir esas leyes e incluso las ha violado. El resultado es que ha pulverizado récords de inmigración ilegal», agregó el gobernador.

Además, Abbott acusó a Biden de que «en lugar de procesar a los inmigrantes por el delito federal de entrada ilegal, ha enviado a sus abogados a los tribunales federales para demandar a Texas por tomar medidas para asegurar la frontera». Según el gobernador, «la negativa ilegal [de Biden] de proteger a los estados ha infligido un daño sin precedentes al pueblo en todo EE.UU.». «Texas simplemente está asegurando la frontera» porque «la administración de Biden realmente abdicó» de su responsabilidad de hacerlo, sostuvo Abbott en declaraciones a FOX News.

La posición de Texas ha sido apoyada, de momento, por los gobernadores de 25 estados: Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Indiana, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

El comunicado de Abbott fue publicado luego que la Corte Suprema de EE.UU. fallara este lunes a favor del Gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron a lo largo de la orilla del río Bravo, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, para frenar la inmigración.

Texas no está de acuerdo con el fallo y los militares del estado declararon que seguirán controlando la frontera con México y no permitirán que el alambre sea retirado por los agentes fronterizos, que dependen de la autoridad federal. El teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, comunicó este miércoles que el estado estaba instalando más barreras de alambre.

Las discrepancias entre la administración Biden y el gobierno de Abbott se agudizaron este enero, cuando la Guardia Nacional de Texas cercó un tramo de alrededor de 4 kilómetros, que rodea al parque Shelby en Eagle Pass, de la frontera entre EE.UU. y México, lo que impidió que la Patrulla Fronteriza accediera a un parque municipal donde se encuentra una rampa para botes que utilizan sus agentes para navegar hacia el río Bravo.

