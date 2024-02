Ex primer ministro neerlandés y su esposa fallecen tomados de la mano mediante eutanasia conjunta

Fuente: https://actualidad.rt.com

El ex primer ministro neerlandés Dries van Agt y su esposa Eugenie fallecieron voluntariamente el 5 de febrero, ambos a la edad de 93 años. La pareja optó por la «doble eutanasia«, una práctica cada vez más común en los Países Bajos, explicó a NOS Gerard Jonkman, de The Rights Forum, una organización fundada por Van Agt para defender los derechos de los palestinos en el conflicto con Israel.

De acuerdo con Jonkman, el ex primer ministro empezó a considerar la opción de la eutanasia tras haber sufrido una hemorragia cerebral en 2019, hecho que empeoró su salud desde entonces. «Luego dijo que la eutanasia era una opción si la vida y el sufrimiento se volvían insoportables«, comunicó. Van Agt y su esposa, cuyo estado de salud también se deterioró rápidamente, estuvieron juntos durante más de setenta años y «no podían vivir el uno sin el otro». La pareja fue enterrada este jueves.

Former Dutch Prime Minister Dries van Agt and his wife die ‘hand in hand’ by euthanasia at age 93 https://t.co/ZrUyzXGZSy

— CTV News (@CTVNews) February 11, 2024