Lo que publiques en redes puede ir en tu contra en una entrevista de trabajo: el gran ‘peligro’ entre la Generación Z

Cada vez es más complejo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Son muchas las técnicas que existen para enfrentarse a preguntas que son incómodas o con el objetivo de dar el mejor lado que tenemos en el ámbito laboral. Pero la realidad es que poco a poco ya es más difícil separar la vida personal de la laboral.

Que te gusta salir de fiesta, dormir poco o ser un mal hablado en redes sociales es un lado que se trata de ocultar siempre cuando estamos ante un entrevistador. Pero… ¿Alguna vez te has buscado en Google? Esta simple acción, que puede que no se te haya pasado por la mente, sí que se le ha ocurrido al entrevistador que se ha empapado de todas tus redes sociales.

Cuida tus redes sociales antes de hacer una entrevista de trabajo

Porque las redes sociales han hecho que no haya separación real entre ocio y trabajo, estando ambos mundos conectados. Publicar un vídeo en TikTok, escribir en X o hacer una publicación en Facebook desafortunada va a terminar llegando a la persona que te va a entrevistar, y te lo pondrá mucho más difícil. Esto no ocurría antiguamente, donde el mundo laboral podía no conocer lo que hacías en tu tiempo de ocio.

¿Quiénes son los más afectados por esto? La Generación Z. Este es el público al que apunta claramente el exministro de economía de Grecia en una entrevista a Fortune donde relata precisamente estos hechos. «Ya no hay una separación clara y agradable entre el trabajo y el ocio. Y eso no puede dejar indemne a esa generación. Envenena su forma de relacionarse porque incluso [eso] va a formar parte de su CV» son las palabras concretas a la que hace referencia a este problema.

Los más jóvenes son los que cada vez están publicando desde cada vez antes diferentes publicaciones en internet y sin ningún tipo de control de quién puede verlas. El objetivo siempre es ser la persona más influyente o popular entre un grupo de personas.

Es por ello que siempre es interesante buscarse en Google y borrar todo aquello que no quieres que vean las personas que van a tratar de contratarte. Como hemos dicho antes, vídeos haciendo mucho el ridículo o publicaciones muy personales contando detalles íntimos o incluso con insultos hacia una posición diferente son asuntos realmente casposos que se deben desechar. Esto es algo que ya se debe enseñar a las generaciones que llegan por detrás nuestra para que ya no solo preparen las frases en una entrevista, sino también limpien su imagen.

