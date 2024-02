Un frente amplio para el 2025

La necesidad de rescatar a Bolivia, de las garras del trasnacional Socialismo Siglo XXI; heredero del fracasado comunismo del Muro de Berlín, que ha llevado al desastre político, económico, social y ambiental que hoy soportamos, hace necesario comenzar a pensar en una fórmula para nuestra liberación, así como para transitar las sendas del desarrollo económico y social, indispensable en este Tercer Milenio.

A continuación, hago una propuesta a la clase política en particular y al atribulado pueblo boliviano en general, que nos pueda llevar al objetivo propuesto:

1) Estimo que lo primero que se debe hacer, es diseñar una nueva visión de país, que enamore a nuestra gente. El 2016 planteé mi propia visión de país, con el título de: Una Nueva Visión de País Para Bolivia.

Lo decía entonces; hace 8 años, y lo reitero hoy: “El fracaso del populismo en el continente, hace imprescindible comenzar a diseñar esta nueva visión de país, con el objetivo de sacarnos del Tercer Mundo, cosa que El Plan Cóndor y el Foro de San Pablo/Grupo de Puebla, no fueron capaces de hacer en los últimos 50 años”.

Esta nueva visión de país, servirá de base ideológica para agrupar en su entorno al pueblo, a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y otras expresiones populares. Así como para construir la Carta Constitutiva de una potencial alianza, guiar la campaña electoral, la elaboración de planes y proyectos, y el diseño de políticas públicas a futuro.

2) El siguiente paso es la conformación de un Frente Amplio, constituido por todas las fuerzas democráticas, que se sientan parte de esa nueva visión de país.

Es necesario hacer una alianza de principios y no de caudillos, ni de caudillejos, tan comunes a lo largo de la azarosa historia política americana, en buena medida causante de nuestro sub desarrollo.

“Un frente amplio en política, se refiere a una coalición o alianza de diversos grupos o partidos, que comparten objetivos comunes o intereses similares. Este tipo de coalición, busca representar una variedad de perspectivas políticas dentro de un espectro más amplio, con el objetivo de ganar apoyo y tener un impacto más significativo, en la toma de decisiones políticas” (ChatGPT).

Este tipo de frentes, se ha usado en alrededor de 10 países en el continente americano. Si bien la mayoría de ellos son coaliciones de izquierda y de centro izquierda, en mi forma de ver es un instrumento político, que puede ser usado por cualquier ideología, es simplemente un método.

3) A seguir se debe proceder a las elecciones primarias, para elegir de forma democrática, a todos los cargos políticos del frente amplio, que serán sometidos al escrutinio popular, como ser: presidente, vicepresidente, diputados y senadores. La democracia interna, es un paso sine qua non, para la cohesión del frente amplio. No hay democracia plena, si primeramente no hay democracia interna, es el punto de partida.

Si bien existen muchas formas de materializar esta propuesta, recomiendo que se tome como modelo, la fórmula de primarias que se hizo en el Beni, y que dio como resultado la elección de Carmelo Lens Frederiksen, para la gobernación del Beni el 2013, por la alianza opositora Primero el Beni. Esta elección se hizo mediante una encuesta de opinión pública, abierta a todos los ciudadanos del Beni en edad de votar. La encuesta fue realizada por una empresa encuestadora de opinión, que contó con la venia de todos los miembros del frente. Fue una fórmula exitosa, que logró superar al MAS con casi 7 puntos, en uno de los momentos que este partido gozaba de su mayor fuerza, apoyado vigorosamente por el gobierno central. En una campaña política absolutamente desigual, la alianza Primero el Beni, le ganó al Caballo del Corregidor.

Considero que estos son los tres pasos esenciales que se debe dar, para tener el 2025 un gobierno triunfador y decente, que entierre para siempre, al partido más corrupto, totalitario y racista, de la historia de Bolivia, que nos estigmatizó internacionalmente como un narco Estado.

A futuro seguiré refiriéndome al tema, complementando esta propuesta.