Unión Juvenil Cruceñista no descarta acciones contra los bloqueos

Son 12 días de cortes de ruta que afines a Evo Morales efectúan exigiendo la renuncia de los magistrados y la convocatoria a elecciones judiciales.

Fuente: eju.tv/Video: DTV

El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Ernesto Vaca, indicó que su organización se encuentra en estado alerta por los bloqueos de carreteras que se registran en el país. No descartó asumir acciones contra estas movilizaciones que llevan adelante seguidores de Evo Morales en las vías de Santa Cruz.

“Nosotros como Unión Juvenil Cruceñista estamos presentes en las 15 provincias de Santa Cruz, entonces ya estamos en alerta, analizando las posibilidades sobre cómo vamos a actuar ante estos bloqueos que constantemente están ahogando la economía de Santa Cruz y Bolivia”, señaló Vaca.

Son 12 días de cortes de ruta que afines al exmandatario efectúan en protesta contra la autoprórroga de los magistrados y para exigir la convocatoria a elecciones judiciales. Si bien los bloqueos se registran mayormente en Cochabamba, en Santa Cruz se han registrado movilizaciones en puntos como Santa Rosa del Sara (zona Norte) y la comunidad Tunas (carretera a Brasil).

“Si el bloqueo continúa no queremos llegar a enfrentamientos, no queremos estar peleándonos entre bolivianos por culpa de un sujeto nefasto como es Evo Morales, pero lamentablemente cada vez él está con ganas de cercar las ciudades, entonces nosotros estamos viendo todas las posibilidades con lo que vamos a actuar como Unión Juvenil, no vamos a permitir que este sujeto juegue con nuestra economía”, advirtió el titular de la UJC.