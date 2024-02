¡Violada antes de cumplir 15 años!

El pasado 22 de enero, no se conmemoró el nacimiento del Estado Plurinacional; más bien, nos impusieron ese feriado para recordar el día en que Evo Morales asumió como presidente de la República de Bolivia. El nuevo Estado Plurinacional nació el 9 de febrero de 2009 con la promulgación de la Constitución Política del Estado, que fue producto de una «violación agravada» en la Asamblea Constituyente y en el Congreso de la República. Este texto fue aprobado en un referéndum con el 61.43% del voto popular, contando con gran apoyo en el occidente del país; en las tierras bajas, fue rechazado por más del 60%.

No queríamos la CPE por su contenido altamente centralista y estatista, ya que con «la autonomía» nos asignaron mayores obligaciones sin los recursos económicos necesarios. Años más tarde, defendimos la CPE de una agresión que no pudimos evitar. Cuando tenía apenas 5 años, su padre, encargado de hacerla respetar, Evo Morales, no actuó solo: sus cómplices, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la sujetaban de pies y brazos. En 2014, ya contaba con dos mandatos que destrozaron nuestras instituciones y al pueblo. Sus cómplices declararon que el primer mandato (2006-2009) no contaba: éramos República, ahora somos Estado Plurinacional. Así, lo habilitaron para un tercer mandato.

Hace 38 años, su predecesora, la «CPE del 02/02/1967 – René Barrientos», tenía 18 años cuando fue ultrajada y vejada por Jaime Paz Zamora. El 14 de julio de 1985, participó de las elecciones nacionales «estando impedido»; era vicepresidente de Hernán Siles Suazo y no podía ser reelecto, salvo después de un período. Dirán que fue parte de un acuerdo político para salvar la democracia. En fin, la clase política tradicional siempre se puso de acuerdo para «violar la CPE y las leyes». Esto pasó y sigue pasando, si no cambiamos todo y a todos.

El abuso no se detuvo. Tan pronto como se posesionó en el periodo 2015-2020, inmediatamente puso su «perverso yo» en la que tenía 7 años (CPE) y pretendió violarla en público en el «Referéndum 21F-2016». La gente la defendió y no logró su cometido. Sin embargo, planificó «agredirla» en secreto, utilizando a diputados que llevaron la «Constitución» a un lugar oscuro y tenebroso (TCP), donde nuevamente la sujetaron por todos lados para que el abusador saciara su lujuria de poder. Nos enteramos cuando ya era tarde, pero no podíamos permitir que siguiera ultrajándola con la complicidad de sus guardianes, los «MASistrados», y ante la vista de todas las autoridades que juraron respetarla, cumplirla y hacerla cumplir. Cuando el 19 de octubre de 2019 se consumó la enésima «violación», el pueblo se levantó en todos los confines de la patria y la defendió. La pelea duró 21 días, hasta que hizo huir al «violador» y a gran parte de sus cómplices.

Una vez más, hoy que acaba de cumplir 15 años (9 de febrero de 2024), sus custodios (TCP) realizan una violación grupal (pocos no quisieron participar y renunciaron). Luis Arce y David Choquehuanca se hacen de la vista gorda, cuando juraron cumplirla y hacerla cumplir, actuando como «proxenetas» recibiendo favores judiciales de quienes tienen secuestrado al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la presidenta constitucional Jeanine Áñez, el líder potosino Marco Pumari y cerca de 300 presos políticos. También tratarán de impedir que Evo Morales sea candidato del MAS. Lucho Arce sabe que Morales tiene mucho por mostrar; entonces, les conviene que sea otro órgano de poder el que le diga a Morales que ya no puede seguir violándola. Ahora le toca su turno a Lucho y David, además, nosotros la tenemos secuestrada, es nuestra esclava y haremos con ella lo que nos plazca.

La CPE establece la división de poderes; la atribución de estos no puede ser delegada o asumida por otro órgano. Sin embargo, el Legislativo ha sido mutilado en sus competencias: no puede censurar ministros ni legislar. ¡Más útil sería un botón de guayabera! El vicepresidente y presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, ha utilizado a diputados opositores para cubrir las brechas que dejó la división en «arcistas y evistas». El remedio resultó peor que la enfermedad: el recurso presentado por el diputado Tano Ayala generó este escenario que es utilizado por Arce y David para incumplir la CPE y a través del TCP suplir la función legislativa.

Hay dos instituciones que por mandato de la CPE siempre han sido oficialistas: las FFAA y la Policía Nacional. Obedecían al inquilino de palacio, fuera quien fuera, teniendo la obligación de defender el gobierno legalmente constituido. Sin embargo, los magistrados de la Suprema y los jueces siempre actuaron cumpliendo la ley (aunque muchos lo hacían para sus propios intereses y defendían al partido por el cual ingresaron a los cargos). Eran designados por el poder político con representación parlamentaria, los dos tercios del Congreso, en un consenso derivado de un cuoteo, dejando a todos contentos.

Hoy, Arce está entre la espada y la pared entre el bloqueo de carreteras por Morales y de la Asamblea, que no le permite seguir endeudando al Estado. Simplemente, le queda mantener al actual TCP para que puedan allanarle el camino de su posible reelección, ya que el TCP aún no ha inhabilitado formalmente a Morales. La SCP 1010/2023 del 31/12/2023, al ser difusa, dejó una ventana abierta por la que puede entrar y sacar a Arce de las primarias, a menos que demande la inconstitucionalidad de las elecciones primarias, porque si Lucho no es candidato del MAS y corre con otro partido, no tiene opción de ganar.

Mientras ese día llega (elecciones primarias), ellos se pelean por seguir violándola.

Eso sí, al final de cuentas, todo violador pagará tarde o temprano por su cometido y para ellos nosotros los Bunkeros nos aseguraremos de cumplir com aquella promesa.

Agustín Zambrana Arze – Abogado, Periodista y Activista