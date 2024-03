Colapso del puente en Baltimore: los investigadores ya tienen la “caja negra” del barco y buscan los cuerpos de los trabajadores

Descargaron datos de la grabadora de datos de viaje del buque el martes. Los obreros latinos que cayeron al agua se presumen muertos.

Los operadores del carguero Dali emitieron una llamada de emergencia diciendo que el barco había perdido energía momentos antes del accidente (REUTERS/Mike Segar)

Un carguero se estrelló contra el puente Francis Scott de Baltimore, Estados Unidos, la madrugada del martes, provocando el colapso del tramo y la presunta muerte de seis personas.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), Jennifer Homendy, junto con los investigadores de la agencia, abordaron el buque contenedor Dalí alrededor del mediodía del miércoles como parte de su investigación en curso.

Los investigadores de la NTSB también estuvieron a bordo del buque la noche del martes. Descargaron datos de la grabadora de datos de viaje del buque el martes, y ahora se encuentran en un laboratorio de la agencia, según el portavoz de la NTSB, Peter Knudson.

Al menos ocho personas cayeron al agua. Dos sobrevivieron y los otros seis, todos identificados como parte de un equipo de construcción que estaba rellenando baches en la calzada, están desaparecidos. La operación de búsqueda se reanudó el miércoles por la mañana.

Los seis obreros desaparecidos son latinos, y reparaban baches en la autopista del puente Francis Scott Key cuando éste se derrumbó.

Según la organización caritativa We Are Casa, especializada en ayudar a migrantes, uno de los desaparecidos es Miguel Luna, un padre de tres hijos originario de El Salvador. Salió a trabajar el lunes por la noche y no regresó. Su esposa, María del Carmen Castellón, declaró al canal Telemundo 44 que está “devastada”.

También figuran dos originarios de Guatemala, de 26 y 35 años, informó la cancillería del país centroamericano en un comunicado, así como ciudadanos de México y Honduras, según el sitio de noticias local The Baltimore Banner.

El director ejecutivo de We Are Casa, Gustavo Torres, nombró a otra víctima del colapso del puente en una conferencia de prensa el miércoles: Maynor Suazo Sandoval.

Los operadores del carguero Dalí emitieron una llamada de emergencia diciendo que el barco había perdido energía momentos antes del accidente, pero el barco aún se dirigía hacia el tramo a “una velocidad muy, muy rápida”, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore.

La embarcación de 300 metros de largo chocó contra uno de los soportes del puente de 2,6 kilómetros , lo que provocó que el tramo se rompiera y cayera al agua en cuestión de segundos.

Se presumen muertos seis trabajadores de la construcción que tapaban los baches del puente. Jeffrey Pritzker, vicepresidente ejecutivo de Brawner Builders, dijo que estaban trabajando en la mitad del tramo cuando se desmoronó.

Una inspección del Dalí en junio pasado en un puerto de Chile identificó un problema con la “propulsión y maquinaria auxiliar” del barco, según Equasis, un sistema de información marítima. La deficiencia involucraba medidores y termómetros, pero los registros en línea del sitio web no daban más detalles.

La inspección más reciente del Dalí fue realizada por la Guardia Costera de Estados Unidos en Nueva York en septiembre. Según los datos de Equasis, el “examen estándar” no encontró ninguna deficiencia.

El barco se movía a 8 nudos, lo que equivale aproximadamente a 15 kph (9 mph).

Dado el enorme peso de la embarcación, golpeó el soporte del puente con una fuerza significativa, dijo Roberto León, profesor de ingeniería de Virginia Tech.

“La única forma en que el poste puede resistirlo es doblándose”, dijo León. “Pero no puede absorber ni de lejos la energía que trae este enorme barco. Entonces se va a romper”.

En junio pasado, los inspectores federales calificaron el puente de 47 años como en condiciones aceptables. Pero la estructura no parecía tener protección en el muelle para resistir el choque, dijeron los expertos.

“Si un muelle de un puente sin la protección adecuada es golpeado por un barco de este tamaño, es muy poco lo que el puente podría hacer”, dijo León.

El barco es propiedad de Grace Ocean Private Ltd., con sede en Singapur, que dijo que todos los miembros de la tripulación, incluidos los dos pilotos, fueron contabilizados y que no hubo informes de heridos.

El aviso del barco permitió a las autoridades limitar el tráfico de vehículos en el tramo. Además, el accidente ocurrió a la 1:30 am, mucho antes de la ajetreada mañana. Se estima que el puente transportó un promedio de 30.800 vehículos por día en 2019.

El impacto del colapso

Es casi seguro que el colapso creará una pesadilla logística durante meses, si no años, en la región, provocando el cierre del tráfico marítimo en el puerto de Baltimore, un importante centro de transporte marítimo. El accidente también afectará el tráfico de carga y de pasajeros.

El puerto es un importante centro de transporte marítimo de la costa este. El puente cruza el río Patapsco, que los enormes barcos de carga utilizan para llegar a la Bahía de Chesapeake y luego al Océano Atlántico.

El Dalí se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka, y ondeaba bajo bandera de Singapur, según datos de Marine Traffic.

El presidente Joe Biden dijo que planea viajar a Baltimore “lo más rápido que pueda” y que espera que el gobierno federal asuma el costo total de la reconstrucción del puente.

Sin embargo, no es probable que el colapso tenga un gran efecto en el comercio mundial porque Baltimore no es un puerto importante para buques portacontenedores, pero las instalaciones del puerto son más importantes cuando se trata de bienes como equipos agrícolas y automóviles, dijo Judah Levine. jefe de investigación de la plataforma global de reserva de carga Freightos.

León, profesor de Virginia Tech, dijo que se pueden aprender lecciones y se pueden hacer mejoras después de este desastre. Por ejemplo, se pueden utilizar cámaras y sensores en el puente para rastrear cuándo un buque de carga se desvía de su rumbo y comunicarse con los semáforos y las puertas en las entradas del puente.

“Creo que nuestra misión ahora es aprender de este fracaso y aprender en todos los niveles”, dijo León.

(Con información de AP y AFP)