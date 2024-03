Donald Trump vende Biblias para financiar su campaña presidencial

El expresidente afirmó que los cristianos están bajo asedio, en un esfuerzo por reforzar su apoyo entre los evangélicos y financiar sus ambiciones políticas.

La Biblia de Trump incluye la Constitución de Estados Unidos y el himno «God Bless The USA» de Lee Greenwood (REUTERS/Tom Brenner)

Fuente: Infobae

En un intento por recaudar fondos para su campaña y pagar sus cuentas legales, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la venta de un producto peculiar: una Biblia. Bajo el título God Bless The USA Bible, el ex mandatario ha unido fuerzas con el músico Lee Greenwood, conocido por su himno patriótico que resuena en sus mítines políticos.

Este anuncio se produce justo después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York redujera su fianza en un caso de fraude bancario y mientras enfrenta una serie de demandas legales que incrementan sus deudas financieras. La novedad de este producto y sus implicaciones políticas ha despertado una oleada de críticas, especialmente en un contexto donde el ex gobernante se encuentra en desventaja en términos de financiamiento de campaña frente al actual presidente, Joe Biden.

“¡Feliz Semana Santa! Vayamos a hacer que América rece de nuevo”, manifestó Trump en un video promocional, incitando a sus seguidores a adquirir esta Biblia vendida a 59,99 dólares, que no sólo contiene textos sagrados sino también documentos fundacionales de Estados Unidos como la Constitución, la Declaración de Independencia y el Himno Nacional, entre otros.

Trump aseguró que este producto, disponible únicamente en línea, tiene el objetivo de “volver a traer la religión y el cristianismo, las cosas más grandes que faltan en este país”.

USA Today señaló que este movimiento ha sido rápidamente criticado por opositores políticos y comentaristas, quienes lo ven como un acto de hipocresía y una mercantilización de símbolos religiosos y nacionales para fines personales.

Desde el Proyecto Lincoln, una organización anti-Trump, hasta la senadora demócrata Amy Klobuchar, las voces críticas recalcan la incongruencia de vender una Biblia en un contexto de recaudación de fondos políticos, destacando la discordancia con los valores cristianos y acusando a Trump de explotar la fe para fines personales.

NPR indicó que el contexto de este lanzamiento resuena con un momento polémico de la presidencia de Trump, cuando posó con una Biblia frente a una iglesia después de que la policía despejara a manifestantes pacíficos con gases lacrimógenos, gesto severamente criticado por líderes religiosos y políticos.

“La última vez que el pueblo estadounidense vio a Donald Trump sosteniendo una Biblia fue para una sesión de fotos después de que lanzara gases lacrimógenos a ciudadanos estadounidenses”, recordó Sarafina Chitika, vocera de la campaña de reelección de Biden, evidenciando la polarización en torno a estas acciones.

Críticos acusan a Trump de mezclar religión y estrategia política con la venta de su Biblia (REUTERS/Marco Bello)

Mientras enfrenta demandas por difamación y acusaciones de fraude bancario, el ex presidente se ha posicionado como un defensor de los valores cristianos, prometiendo proteger los “valores cristianos de la izquierda radical” y asegurando que bajo su administración “nadie tocará la cruz de Cristo”.

Esta retórica parece resonar con un segmento de sus seguidores, particularmente con los evangelistas blancos, quienes, a pesar de los múltiples divorcios, insultos y acusaciones contra Trump, continúan viéndolo como un paladín de sus creencias, destacó Axios.

Trump, que ha proclamado en diversas ocasiones su afición por la Biblia, se enfrenta ahora al escrutinio público y a la crítica de sus opositores, quienes ven en esta estrategia una continua manipulación de la fe y los valores nacionales por conveniencia política.